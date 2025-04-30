Україна висунула РФ вимогу для початку мирних перемовин

Країна-агресорка Росія повинна спочатку погодитись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 діб, щоб говорити про можливість початку переговорів про завершення війни.
Головні тези:
- Україна готова на тривале припинення вогню, якщо Росія підтримає цей сценарій.
- Міжнародна спільнота вимагає від Путіна вагоміших рішень.
Україна хоче бачити серйозні наміри з боку РФ
З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він також наголосив, що російський диктатор Путін може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, якщо зупинить вогонь щонайменше на 30 днів.
Київ досі чекає від Москви реальних рішень та дій, а не просто голослівних заяв.
За словами Сибіги, коли дійсно припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир.
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