Україна висунула РФ вимогу для початку мирних перемовин

Країна-агресорка Росія повинна спочатку погодитись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 діб, щоб говорити про можливість початку переговорів про завершення війни.

Україна хоче бачити серйозні наміри з боку РФ

З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня". Андрій Сибіга Глава МЗС України

Він також наголосив, що російський диктатор Путін може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, якщо зупинить вогонь щонайменше на 30 днів.

Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові, — додав український дипломат. Поширити

Київ досі чекає від Москви реальних рішень та дій, а не просто голослівних заяв.