Україна висунула РФ вимогу для початку мирних перемовин
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна висунула РФ вимогу для початку мирних перемовин

МЗС України
Україна хоче бачити серйозні наміри з боку РФ

Країна-агресорка Росія повинна спочатку погодитись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 діб, щоб говорити про можливість початку переговорів про завершення війни.

Головні тези:

  • Україна готова на тривале припинення вогню, якщо Росія підтримає цей сценарій.
  • Міжнародна спільнота вимагає від Путіна вагоміших рішень.

Україна хоче бачити серйозні наміри з боку РФ

З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня".

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Він також наголосив, що російський диктатор Путін може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, якщо зупинить вогонь щонайменше на 30 днів.

Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові, — додав український дипломат.

Київ досі чекає від Москви реальних рішень та дій, а не просто голослівних заяв.

За словами Сибіги, коли дійсно припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир.

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