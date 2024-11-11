Украина заключила ряд соглашений с Данией на 535 млн евро — на что пойдут средства
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина заключила ряд соглашений с Данией на 535 млн евро — на что пойдут средства

Минобороны Украины
Украина заключила ряд соглашений с Данией на 535 млн евро — на что пойдут средства
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Минобороны Украины и Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку оружия для ВСУ.

Главные тезисы

  • Украина и Дания заключили имплементационные соглашения на 535 млн евро на закупку оружия для ВСУ.
  • Денежные средства будут направлены на приобретение самоходных артиллерийских установок, ударных беспилотников и другого вооружения.
  • Соглашения предусматривают финансирование проектов за счет правительств Дании, Швеции и средств от замороженных российских активов.
  • Украинские производители получат заказ на поставку оружия, соответствующего стандартам НАТО, для Вооруженных Сил Украины.
  • Производство самоходных артиллерийских установок “Богдана” на краматорском заводе стартовало в 2015 году и было принято на вооружение в 2023 году.

Украина заключила соглашения с Данией на 535 млн евро на закупку оружия для ВСУ

Как сообщили в Минобороны, документы финализуют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, подписанном в конце сентября в Киеве.

Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро. Источники финансирования — правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов.

Сообщается, что в этих соглашениях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставки вооружения.

В Минобороны подчеркнули, что Украина предоставила Дании "исчерпывающую информацию о производителях, эффективности вооружения, производственные способности и соответствие антикоррупционным стандартам".

По словам директора Департамента политики закупок Глеба Каневского, по результатам этих соглашений украинские производители вооружения и техники (как государственные, так и частные) поставят Вооруженным Силам Украины самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

Благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро и за эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

САУ "Богдана": что известно

САУ "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки составляет 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.

Она вмещает до 5 членов экипажа, имеет максимальную скорость до 80 км/ч и максимальную дальность стрельбы до 60 км.

Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный, а в 2023 году официально приняли на вооружение Вооруженных Сил.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен объявил, что в Вооруженные силы Украины уже передали 18 артиллерийских установок "Богдана", разработанных за два месяца. Их производство в июле профинансировала Дания.

Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.

Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ украинским производителям на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным Силам.

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