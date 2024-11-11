Украина заключила ряд соглашений с Данией на 535 млн евро — на что пойдут средства

Минобороны Украины и Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку оружия для ВСУ.
Главные тезисы
- Украина и Дания заключили имплементационные соглашения на 535 млн евро на закупку оружия для ВСУ.
- Денежные средства будут направлены на приобретение самоходных артиллерийских установок, ударных беспилотников и другого вооружения.
- Соглашения предусматривают финансирование проектов за счет правительств Дании, Швеции и средств от замороженных российских активов.
- Украинские производители получат заказ на поставку оружия, соответствующего стандартам НАТО, для Вооруженных Сил Украины.
- Производство самоходных артиллерийских установок “Богдана” на краматорском заводе стартовало в 2015 году и было принято на вооружение в 2023 году.
Украина заключила соглашения с Данией на 535 млн евро на закупку оружия для ВСУ
Как сообщили в Минобороны, документы финализуют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, подписанном в конце сентября в Киеве.
Сообщается, что в этих соглашениях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставки вооружения.
В Минобороны подчеркнули, что Украина предоставила Дании "исчерпывающую информацию о производителях, эффективности вооружения, производственные способности и соответствие антикоррупционным стандартам".
По словам директора Департамента политики закупок Глеба Каневского, по результатам этих соглашений украинские производители вооружения и техники (как государственные, так и частные) поставят Вооруженным Силам Украины самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.
Благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро и за эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
САУ "Богдана": что известно
САУ "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки составляет 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.
Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный, а в 2023 году официально приняли на вооружение Вооруженных Сил.
Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен объявил, что в Вооруженные силы Украины уже передали 18 артиллерийских установок "Богдана", разработанных за два месяца. Их производство в июле профинансировала Дания.
Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.
Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ украинским производителям на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным Силам.
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