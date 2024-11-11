Україна уклала низку угод з Данією на 535 млн євро — на що підуть кошти

Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро. Кошти підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.

Україна уклала угоди з Данією на 535 млн євро на закупівлю зброї для ЗСУ

Як повідомили в Міноборони, документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві.

Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Поширити

Повідомляється, що у цих угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та постачання озброєння.

У Міноборони наголосили, що Україна надала Данії "вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам".

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, за результатами цих угод українські виробники озброєння та техніки (як державні, так і приватні) поставлять Збройним Силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎ Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ.

САУ "Богдана": що відомо

САУ "Богдана" — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Поширити

Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія.

Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня.