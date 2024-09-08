Украина запретила российским военнопленным звонить по телефону домой
Категория
Украина
Дата публикации

Украина запретила российским военнопленным звонить по телефону домой

Дмитрий Лубинец
Украина запретила российским военнопленным звонить по телефону домой
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина запретила российским военнопленным телефонные звонки домой. Этот запрет не является нарушением Женевской конвенции.

Главные тезисы

  • Омбудсмен Украины объяснил, что запрет на телефонные звонки российским военнопленным был введен из-за участия в росте случаев жестокости со стороны россиян.
  • Решение Украины не нарушает Женевскую конвенцию, так как документ предусматривает только право на переписку для пленных.
  • Петиция, собравшая необходимое количество голосов, послужила поводом для принятия данного запрета на телефонные звонки российским военнопленным.

Почему Украина запретила российским пленным звонить по телефону домой

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, такое решение было принято из-за роста случаев жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны россиян.

По его словам, запрет на телефонные звонки не нарушает Женевскую конвенцию, ведь этот документ предусматривает только переписку.

Мы не можем позволить себе вести себя как русские. И мы понимаем это. Некоторые вещи приходится менять. К примеру, были долгие дискуссии о возможности российских военнопленных звонить своим родным в Россию. Сейчас известно, что у них остается право на переписку, но телефонные звонки больше не разрешены.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсман

Что этому предшествовало

В апреле на сайте Кабинета Министров петиция с призывом приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь набрала необходимые голоса.

В петиции отмечали, что украинские военнослужащие, находящиеся в плену на России, лишены возможности иметь телефонную связь с Украиной. Кроме того, украинские пленные защитники также лишены стабильной возможности переписываться с родственниками.

Однако премьер-министр Денис Шмигаль, отвечая на эту петицию, заявил, что считает такие телефонные разговоры важными для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко ранее рассказал online.ua, что Украина платит за эти звонки довольно внушительные суммы, потому что они не дешевы. Частично они покрываются из денег, которые зарабатывают военнопленные, но не все они зарабатывают достаточно и не всем им родственники присылают достаточно денег.

Мы надеялись, что Россия позволит связываться с родными. И она наконец начала разрешать связываться с родными, но очень таким извращенным способом. То есть, это не звонки, не нормальный разговор, это идет пропаганда.

Это вопрос к переговорам и если с той стороны не готовы к этому, то, конечно, мы свободны в том, чтобы прекратить такую возможность. Потому что все остальное то, что прописано в Женевских конвенциях, мы выполняем.

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