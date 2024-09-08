Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому

Дмитро Лубінець
Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому
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Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна заборонила російським військовополоненим телефонні дзвінки додому. Ця заборона не є порушенням Женевської конвенції.

Головні тези:

  • Таке рішення було ухвалене через зростання випадків жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росіян.
  • Рішення не порушує Женевську конвенцію, оскільки документ передбачає лише можливість листування.
  • Платіж за телефонні дзвінки військовополоненим покривається з їхніх заробітків, проте не всі можуть собі це дозволити.

Чому Україна заборонила російським полоненим телефонувати додому

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, таке рішення було ухвалене через зростання випадків жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росіян.

За його словами, заборона на телефонні дзвінки не порушує Женевську конвенцію, адже цей документ передбачає лише можливість листування.

Ми не можемо дозволити собі поводитися, як росіяни. І ми це розуміємо. Деякі речі доводиться змінювати. Наприклад, були довгі дискусії про можливість російських військовополонених телефонувати своїм рідним у Росію. Зараз відомо, що у них залишається право на листування, але телефонні дзвінки більше не дозволені.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Український омбудсман

Що цьому передувало

У квітні на сайті Кабінету Міністрів петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідні голоси.

У петиції зазначали, що наразі українські військовослужбовці, які перебувають в полоні на Росії, позбавлені можливості мати телефонний звʼязок з Україною. Крім того, українські полонені оборонці також позбавлені стабільної можливості листуватися з родичами.

Проте прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на цю петицію, заявив, що вважає такі телефонні розмови важливими для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко раніше розповів online.ua, що Україна платить за ці дзвінки досить значні суми, тому що вони не дешеві. Частково вони покриваються з тих грошей, які заробляють військовополонені, але не всі вони заробляють достатньо і не всім їм родичі присилають достатньо грошей.

Ми сподівалися на те, що Росія дозволить зв'язуватися з рідними. І вона зрештою почала дозволяти зв'язуватися з рідними, але в дуже такий збочений спосіб. Тобто це не дзвінки, не нормальна розмова, це йде пропаганда.

Це питання до перемовин і якщо з того боку не готові до цього, то звісно, ми вільні в тому, щоб таку можливість припинити. Тому що все решта, те, що прописано в Женевських конвенціях, ми виконуємо.

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