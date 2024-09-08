Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна заборонила російським військовополоненим телефонні дзвінки додому. Ця заборона не є порушенням Женевської конвенції.
Головні тези:
- Таке рішення було ухвалене через зростання випадків жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росіян.
- Рішення не порушує Женевську конвенцію, оскільки документ передбачає лише можливість листування.
- Платіж за телефонні дзвінки військовополоненим покривається з їхніх заробітків, проте не всі можуть собі це дозволити.
Чому Україна заборонила російським полоненим телефонувати додому
Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, таке рішення було ухвалене через зростання випадків жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росіян.
За його словами, заборона на телефонні дзвінки не порушує Женевську конвенцію, адже цей документ передбачає лише можливість листування.
Що цьому передувало
У квітні на сайті Кабінету Міністрів петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідні голоси.
У петиції зазначали, що наразі українські військовослужбовці, які перебувають в полоні на Росії, позбавлені можливості мати телефонний звʼязок з Україною. Крім того, українські полонені оборонці також позбавлені стабільної можливості листуватися з родичами.
Проте прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на цю петицію, заявив, що вважає такі телефонні розмови важливими для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.
Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко раніше розповів online.ua, що Україна платить за ці дзвінки досить значні суми, тому що вони не дешеві. Частково вони покриваються з тих грошей, які заробляють військовополонені, але не всі вони заробляють достатньо і не всім їм родичі присилають достатньо грошей.
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