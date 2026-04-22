Министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились 22 апреля.

Венгрия подтвердила возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба"

Бока заявил, что 22 апреля, в 11:35 по местному времени, возобновилась транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины.

По его словам, расчеты свидетельствуют, что российская нефть может прибыть на территорию Венгрии уже в этот день, но не позднее утра 23 апреля.

Для энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" функционировал и через него страна могла реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки.

Бока подчеркнул, что это "особенно важно" в условиях, когда кризис на Ближнем Востоке повлек за собой рост цен на энергоносители.

В этой ситуации нами руководил принцип максимально расширять источники и маршруты поставок, но ни в коем случае их не сокращать. Диверсификация означает большую безопасность для семей и экономических субъектов, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, что делает возможным конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей.

Также он отметил, что блокирование кредита для Украины на 90 млрд евро "не было целью, а инструментом для отстаивания интересов, к чему вынудило недобросовестное поведение Украины".

Украинская нефтяная блокада была сломана. Доказано, что транспортировка нефти Украина блокировала по политическим соображениям, а также то, что у них деньги закончились раньше, чем у нас нефть. Венгерская тактика оказалась удачной.

Ранее венгерская MOL объявила, что получила сообщение "Укртранснафты" о завершении ремонта на нефтепроводе и готовности к возобновлению транзита.

Согласно сообщению MOL, украинская "Укртранснафта" направила им официальное сообщение о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" и исчезновении форс-мажорных обстоятельств, которые существовали с 27 января 2026 года, с 18:00 21 апреля.

"Укртранснефть" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию.