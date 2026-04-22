Украина завершила ремонт нефтепровода "Дружба" — реакция Венгрии

Министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились 22 апреля.
Главные тезисы
- Венгрия подтвердила возобновление транзита российской нефти через нефтепровод 'Дружба' после завершения ремонта Украиной.
- Диверсификация маршрутов поставок энергоносителей является жизненно важным элементом для повышения безопасности и конкурентоспособности государства.
Венгрия подтвердила возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба"
Бока заявил, что 22 апреля, в 11:35 по местному времени, возобновилась транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины.
По его словам, расчеты свидетельствуют, что российская нефть может прибыть на территорию Венгрии уже в этот день, но не позднее утра 23 апреля.
Бока подчеркнул, что это "особенно важно" в условиях, когда кризис на Ближнем Востоке повлек за собой рост цен на энергоносители.
В этой ситуации нами руководил принцип максимально расширять источники и маршруты поставок, но ни в коем случае их не сокращать. Диверсификация означает большую безопасность для семей и экономических субъектов, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, что делает возможным конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей.
Также он отметил, что блокирование кредита для Украины на 90 млрд евро "не было целью, а инструментом для отстаивания интересов, к чему вынудило недобросовестное поведение Украины".
Ранее венгерская MOL объявила, что получила сообщение "Укртранснафты" о завершении ремонта на нефтепроводе и готовности к возобновлению транзита.
Согласно сообщению MOL, украинская "Укртранснафта" направила им официальное сообщение о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" и исчезновении форс-мажорных обстоятельств, которые существовали с 27 января 2026 года, с 18:00 21 апреля.
"Укртранснефть" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию.
