Україна завершила ремонт нафтопроводу "Дружба" — реакція Угорщини

Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося 22 квітня.

Угорщина підтвердила відновлення постачання по нафтопроводу “Дружба”

Бока заявив, що 22 квітня, об 11:35 за місцевим часом, відновилося транспортування нафти трубопроводом "Дружба" з Білорусі в напрямку України.

За його словами, розрахунки свідчать, що російська нафта може прибути на територію Угорщини вже цього дня, але не пізніше ранку 23 квітня.

Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі.

Бока наголосив, що це "особливо важливо" в умовах, коли криза на Близькому Сході спричинила зростання цін на енергоносії.

У цій ситуації нами керував принцип максимально розширювати джерела та маршрути постачання, але в жодному разі їх не скорочувати. Диверсифікація означає більшу безпеку для сімей і економічних суб’єктів, і лише вона здатна утримувати закупівельні ціни на такому рівні, який робить можливими конкурентоспроможність угорської економіки та захист споживачів.

Також він зазначив, що блокування кредиту для України на 90 млрд євро "не було метою, а інструментом для відстоювання інтересів, до чого змусила недобросовісна поведінка України".

Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас — нафта. Угорська тактика виявилася успішною.

Раніше угорська MOL оголосила, що отримала повідомлення "Укртранснафти" про завершення ремонту на нафтопроводі та готовність до відновлення транзиту.

Згідно з повідомленням MOL, українська "Укртранснафта" надіслала їм офіційне повідомлення про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" та зникнення форс-мажорних обставин, які існували з 27 січня 2026 року, з 18:00 21 квітня.

"Укртранснафта" повідомила про готовність відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини.