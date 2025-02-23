Украина знает о планах России на ближайшие 5 лет
Категория
Украина
Дата публикации

Украина знает о планах России на ближайшие 5 лет

Офис Президента Украины
Иващенко
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Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что он и его команда осведомлены о планах страны-агрессорки России касательно Украины и других государств по меньшей мере до 2030 года.

Главные тезисы

  • Россия сталкивается с техническими проблемами в армии и безопасности атомного оружия.
  • Ухудшение состояния атомных станций в России может стать причиной масштабной катастрофы не только для РФ, но и соседних стран.

Украина знает о планах РФ

Согласно данным Иващенко, страна-агрессорка уже столкнулась с техническими проблемами в обслуживании, а также безопасности атомного оружия.

Что важно понимать, это касается не только военного атома, но мирного.

Глава СВР обращает внимание на то, что речь идет о неудовлетворительном состоянии атомных станций, в частности, Ленинградской АЭС, на которой было в последнее время 7 технических неполадок, которые могут привести к масштабной катастрофе.

Это касается и новых энергетических объектов, которые эксплуатируются с участием РФ, в частности, Белорусская АЭС, где было много технических остановок и поломок, что может иметь последствия не только для Украины, но и для стран региона.

Иващенко официально предупредил, что в планах РФ на нынешний год есть изготовление более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин большого калибра.

Следует отметить, что это гораздо больше, чем производят все страны Европы.

В 2025 году страна-агрессорка предполагает произвести около 3 тысяч ракет большой дальности.

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