Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что он и его команда осведомлены о планах страны-агрессорки России касательно Украины и других государств по меньшей мере до 2030 года.
Главные тезисы
- Россия сталкивается с техническими проблемами в армии и безопасности атомного оружия.
- Ухудшение состояния атомных станций в России может стать причиной масштабной катастрофы не только для РФ, но и соседних стран.
Украина знает о планах РФ
Согласно данным Иващенко, страна-агрессорка уже столкнулась с техническими проблемами в обслуживании, а также безопасности атомного оружия.
Что важно понимать, это касается не только военного атома, но мирного.
Глава СВР обращает внимание на то, что речь идет о неудовлетворительном состоянии атомных станций, в частности, Ленинградской АЭС, на которой было в последнее время 7 технических неполадок, которые могут привести к масштабной катастрофе.
Иващенко официально предупредил, что в планах РФ на нынешний год есть изготовление более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин большого калибра.
Следует отметить, что это гораздо больше, чем производят все страны Европы.
В 2025 году страна-агрессорка предполагает произвести около 3 тысяч ракет большой дальности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-