Очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що він та його команда обізнані з планами країни-агресорки Росії щодо України та інших держав щонайменше до 2030 року.

Україна знає про плани РФ

Згідно з даними Іващенка, країна-агресорка вже стикнулася з технічними проблемами в обслуговуванні, а також в безпеці атомної зброї.

Що важливо розуміти, це стосується не тільки воєнного атому, але й мирного.

Очільник СЗР звертає увагу на те, що мовиться про незадовільний стан атомних станцій, зокрема, Ленінградської АЕС, на якій було останнім часом 7 технічних неполадок, які можуть призвести до масштабної катастрофи.

Це стосується і нових об’єктів енергетичних, які експлуатуються за участю РФ, зокрема, Білоруська АЕС, де було багато технічних зупинок і поломок, що може мати наслідки не тільки для України, але й для країн регіону. Поширити

Іващенко офіційно попередив, що в планах РФ на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру.

Варто зазначити, що це набагато більше, ніж виробляють всі країни Європи.