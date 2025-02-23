Україна знає про плани Росії на найближчі 5 років
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна знає про плани Росії на найближчі 5 років

Офіс Президента України
Іващенко
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Очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що він та його команда обізнані з планами країни-агресорки Росії щодо України та інших держав щонайменше до 2030 року.

Головні тези:

  • Росія стикається з технічними проблемами в армії та безпеці атомної зброї.
  • Погіршення стану атомних станцій в Росії може стати причиною масштабної катастрофи не тільки для РФ, але й для сусідніх країн.

Україна знає про плани РФ

Згідно з даними Іващенка, країна-агресорка вже стикнулася з технічними проблемами в обслуговуванні, а також в безпеці атомної зброї.

Що важливо розуміти, це стосується не тільки воєнного атому, але й мирного.

Очільник СЗР звертає увагу на те, що мовиться про незадовільний стан атомних станцій, зокрема, Ленінградської АЕС, на якій було останнім часом 7 технічних неполадок, які можуть призвести до масштабної катастрофи.

Це стосується і нових об’єктів енергетичних, які експлуатуються за участю РФ, зокрема, Білоруська АЕС, де було багато технічних зупинок і поломок, що може мати наслідки не тільки для України, але й для країн регіону.

Іващенко офіційно попередив, що в планах РФ на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру.

Варто зазначити, що це набагато більше, ніж виробляють всі країни Європи.

У 2025 році країна-агресорка передбачає виробити близько 3 тисяч ракет великої дальності.

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