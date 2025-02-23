Україна знає про плани Росії на найближчі 5 років

Очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що він та його команда обізнані з планами країни-агресорки Росії щодо України та інших держав щонайменше до 2030 року.
Головні тези:
- Росія стикається з технічними проблемами в армії та безпеці атомної зброї.
- Погіршення стану атомних станцій в Росії може стати причиною масштабної катастрофи не тільки для РФ, але й для сусідніх країн.
Україна знає про плани РФ
Згідно з даними Іващенка, країна-агресорка вже стикнулася з технічними проблемами в обслуговуванні, а також в безпеці атомної зброї.
Що важливо розуміти, це стосується не тільки воєнного атому, але й мирного.
Очільник СЗР звертає увагу на те, що мовиться про незадовільний стан атомних станцій, зокрема, Ленінградської АЕС, на якій було останнім часом 7 технічних неполадок, які можуть призвести до масштабної катастрофи.
Іващенко офіційно попередив, що в планах РФ на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру.
Варто зазначити, що це набагато більше, ніж виробляють всі країни Європи.
У 2025 році країна-агресорка передбачає виробити близько 3 тисяч ракет великої дальності.
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