Украинцам представят План победы — некоторые детали будут засекречены

План победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен общественности. Однако его раскроют не полностью, поскольку некоторые его детали остаются засекреченными.

Почему План победы Украины представляют не полностью

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, как и обещали власти, после презентации плана западным партнерам его обнародуют для украинцев, однако определенные части документа останутся тайными из-за их "чувствительного характера".

Он подчеркнул, что эти детали необходимо хранить в секрете во избежание утечки информации до российских оккупантов.

Все, что становится публичным, слышат не только в нашей стране, но и враг. Поэтому некоторые аспекты плана останутся закрытыми. Главное — увидеть его реализацию на территории противника. Андрей Ермак Руководитель ОП

Он также выразил уверенность, что украинцы поймут важность сокрытия определенных деталей, ведь народ "часто лучше политиков осознает ситуацию".

Какая главная цель плана победы Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в первую очередь речь идет об усилении позиции Украины во время предстоящих дипломатических переговоров с Россией.

Что также важно понимать, глава государства и его команда рассчитывают на то, что Украина вскоре получит приглашение присоединиться НАТО.

Не имея никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность обратиться к Путину непосредственно накануне запланированной на ноябрь встречи G20 в Бразилии, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Долгое время официальный Вашингтон пытался развеять надежды на то, что он одобрит просьбу Киева об использовании ракет США дальнего радиуса действия для поражения целей в глубине российской территории во избежание эскалации.