План перемоги України, запропонований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений громадськості. Проте його розкриють не повністю, оскільки деякі його деталі залишаються засекреченими.

Чому План перемоги України представляють не повністю

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, як і обіцяла влада, після презентації плану західним партнерам його оприлюднять для українців, проте певні частини документа залишаться таємними через їхній "чутливий характер".

Він наголосив, що ці деталі необхідно зберігати в секреті, щоб уникнути витоку інформації до російських окупантів.

Все, що стає публічним, чують не тільки в нашій країні, але й ворог. Тому деякі аспекти плану залишаться закритими. Головне — побачити його реалізацію на території противника. Андрій Єрмак Керівник ОП

Він також висловив впевненість, що українці зрозуміють важливість приховування певних деталей, адже народ "часто краще за політиків усвідомлює ситуацію".

Яка головна мета плану перемоги України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, насамперед йдеться про посилення позиції України під час майбутніх дипломатичних перемовин з Росією.

Що також важливо розуміти, глава держави та його команда розраховують на те, що Україна незабаром все-таки отримає запрошення приєднатися НАТО.

Не маючи жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість звернутися до Путіна безпосередньо напередодні зустрічі G20 у Бразилії, запланованої на листопад, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Тривалий час офіційний Вашингтон намагався розвіяти надії на те, що він схвалять прохання Києва про використання ракет США дальнього радіуса дії для ураження цілей у глибині російської території, щоб уникнути ескалації.