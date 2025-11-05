Украинцы будут получать 50 тыс грн после рождения ребенка

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13532, согласно которому в 2026 году изменятся размеры государственной помощи семьям с детьми. Так, после рождения малыша родители будут получать единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен.

Государство увеличило финансовую помощь для родителей

По убеждению народных избранников, этот законопроект создает условия для повышения уровня рождаемости.

В первую очередь речь идет о сочетании родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и периоде ухода за ребенком после его рождения.

В принятом документе указано, что размеры пособия в следующем году составят:

7 тысяч гривен — выплата по беременности и родам для женщин без государственного социального страхования, кроме военнослужащих, для которых помощь будет составлять 100% от денежного довольствия;

50 тысяч — единовременная помощь при рождении ребенка;

7 тысяч — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста;

8 тысяч — помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет по программе "Ясли" в случае трудоустройства одного из родителей или опекунов, заботящихся о ребенке, на полный рабочий день;

8 тысяч гривен — денежная выплата по уходу за программой "Садок";

5 тысяч гривен — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов по программе "Пакунок школьника".

Кроме того, указано, что выплаты родителям до достижения малышом возраста одного года будут выплачиваться, если ребенок родился в 2025 году.