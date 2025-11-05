Украинцы будут получать 50 тыс грн после рождения ребенка

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13532, согласно которому в 2026 году изменятся размеры государственной помощи семьям с детьми. Так, после рождения малыша родители будут получать единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен.
Главные тезисы
- Документ создает условия для повышения уровня рождаемости.
- Деньги также могут получить украинцы, ставшие родителями в 2025 году.
Государство увеличило финансовую помощь для родителей
По убеждению народных избранников, этот законопроект создает условия для повышения уровня рождаемости.
В первую очередь речь идет о сочетании родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и периоде ухода за ребенком после его рождения.
В принятом документе указано, что размеры пособия в следующем году составят:
7 тысяч гривен — выплата по беременности и родам для женщин без государственного социального страхования, кроме военнослужащих, для которых помощь будет составлять 100% от денежного довольствия;
50 тысяч — единовременная помощь при рождении ребенка;
7 тысяч — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста;
8 тысяч — помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет по программе "Ясли" в случае трудоустройства одного из родителей или опекунов, заботящихся о ребенке, на полный рабочий день;
8 тысяч гривен — денежная выплата по уходу за программой "Садок";
5 тысяч гривен — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов по программе "Пакунок школьника".
Кроме того, указано, что выплаты родителям до достижения малышом возраста одного года будут выплачиваться, если ребенок родился в 2025 году.
Также указано, что размер помощи "Ясли" будет больше для малышей с инвалидностью — для них будут использовать коэффициент 1,5.
