Украинцы будут получать 50 тыс грн после рождения ребенка
Украинцы будут получать 50 тыс грн после рождения ребенка

Верховная Рада Украины
Государство увеличило финансовую помощь для родителей
Верховная Рада Украины приняла законопроект №13532, согласно которому в 2026 году изменятся размеры государственной помощи семьям с детьми. Так, после рождения малыша родители будут получать единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен.

Главные тезисы

  • Документ создает условия для повышения уровня рождаемости.
  • Деньги также могут получить украинцы, ставшие родителями в 2025 году.

По убеждению народных избранников, этот законопроект создает условия для повышения уровня рождаемости.

В первую очередь речь идет о сочетании родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и периоде ухода за ребенком после его рождения.

В принятом документе указано, что размеры пособия в следующем году составят:

  • 7 тысяч гривен — выплата по беременности и родам для женщин без государственного социального страхования, кроме военнослужащих, для которых помощь будет составлять 100% от денежного довольствия;

  • 50 тысяч — единовременная помощь при рождении ребенка;

  • 7 тысяч — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста;

  • 8 тысяч — помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет по программе "Ясли" в случае трудоустройства одного из родителей или опекунов, заботящихся о ребенке, на полный рабочий день;

  • 8 тысяч гривен — денежная выплата по уходу за программой "Садок";

  • 5 тысяч гривен — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов по программе "Пакунок школьника".

Кроме того, указано, что выплаты родителям до достижения малышом возраста одного года будут выплачиваться, если ребенок родился в 2025 году.

Также указано, что размер помощи "Ясли" будет больше для малышей с инвалидностью — для них будут использовать коэффициент 1,5.

