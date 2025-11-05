Українці будуть отримувати 50 тис грн після народження дитини

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13532, згідно з яким у 2026 році зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми. Так, після народження маляти батьки отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.
Головні тези:
- Цей документ створює умови для підвищення рівня народжуваності.
- Гроші також можуть отримати українці, які стали батьками у 2025 році.
Держава збільшила фінансову допомогу для батьків
На переконання народних обранців, цей законопроєкт створює умови для підвищення рівня народжуваності.
Насамперед йдеться про поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
В ухваленому документі вказано, що розміри допомоги наступного року становитимуть:
7 тисяч гривень — виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування, крім військовослужбовиць, для яких допомога становитиме 100% від грошового забезпечення;
50 тисяч — одноразова допомога при народженні дитини;
7 тисяч — щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;
8 тисяч — допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою "єЯсла" у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;
8 тисяч гривень — грошова виплата по догляду за програмою "єСадок";
5 тисяч гривень — одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".
Окрім того, наголошується, що виплати батькам до досягнення малюком віку одного року будуть виплачувати, якщо дитина народилася у 2025 році.
Також вказано, що розмір допомоги "єЯсла" буде більшим для малят з інвалідністю — для них використовуватимуть коефіцієнт 1,5.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-