Українці будуть отримувати 50 тис грн після народження дитини
Категорія
Україна
Дата публікації

Українці будуть отримувати 50 тис грн після народження дитини

Верховна Рада України
Держава збільшила фінансову допомогу для батьків

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13532, згідно з яким у 2026 році зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми. Так, після народження маляти батьки отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

Головні тези:

  • Цей документ створює умови для підвищення рівня народжуваності.
  • Гроші також можуть отримати українці, які стали батьками у 2025 році.

Держава збільшила фінансову допомогу для батьків

На переконання народних обранців, цей законопроєкт створює умови для підвищення рівня народжуваності.

Насамперед йдеться про поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

В ухваленому документі вказано, що розміри допомоги наступного року становитимуть:

  • 7 тисяч гривень — виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування, крім військовослужбовиць, для яких допомога становитиме 100% від грошового забезпечення;

  • 50 тисяч — одноразова допомога при народженні дитини;

  • 7 тисяч — щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

  • 8 тисяч — допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою "єЯсла" у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;

  • 8 тисяч гривень — грошова виплата по догляду за програмою "єСадок";

  • 5 тисяч гривень — одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

Окрім того, наголошується, що виплати батькам до досягнення малюком віку одного року будуть виплачувати, якщо дитина народилася у 2025 році.

Також вказано, що розмір допомоги "єЯсла" буде більшим для малят з інвалідністю — для них використовуватимуть коефіцієнт 1,5.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні у війні проти РФ стала "джерелом самопіару" для Заходу — Ландсбергіс
Ландсбергіс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. 52 держави беруть участь у новій зустрічі формату "Рамштайн"
Рамштайн
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. У Парижі проходить зустріч "Коаліції охочих"
Коаліція охочих

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?