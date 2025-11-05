Українці будуть отримувати 50 тис грн після народження дитини

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13532, згідно з яким у 2026 році зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми. Так, після народження маляти батьки отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

Держава збільшила фінансову допомогу для батьків

На переконання народних обранців, цей законопроєкт створює умови для підвищення рівня народжуваності.

Насамперед йдеться про поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

В ухваленому документі вказано, що розміри допомоги наступного року становитимуть:

7 тисяч гривень — виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування, крім військовослужбовиць, для яких допомога становитиме 100% від грошового забезпечення;

50 тисяч — одноразова допомога при народженні дитини;

7 тисяч — щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

8 тисяч — допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою "єЯсла" у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;

8 тисяч гривень — грошова виплата по догляду за програмою "єСадок";

5 тисяч гривень — одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

Окрім того, наголошується, що виплати батькам до досягнення малюком віку одного року будуть виплачувати, якщо дитина народилася у 2025 році.