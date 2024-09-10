По информации Евростата, более 200 тыс. украинцев в Германии потеряли статус временной защиты в период с июля по сентябрь этого года.

Что известно о причинах массового выезда украинцев из Германии

Отмечается , что количество украинцев в Германии уже стремительно сократилось 1,37 млн до 1,11 млн человек, сохраняющих за собой статус временной защиты.

Подчеркивается, что у некоторых украинцев статус временной защиты перестал действовать в реестрах, поскольку эти граждане либо получили новый статус защиты, либо покинули страну.

В общей сложности, по данным Евростата, в страны ЕС с начала развязанной Россией преступной войны против Украины выехали 4 млн 112 тыс украинцев.

Украинцы в Германии

Где среди стран ЕС проживает самое большое количество украинцев

При этом в Германии по-прежнему остается наибольшее количество украинцев по сравнению с другими странами ЕС и мира.

После Германии украинцы больше всего проживают в Польше, где сейчас находится 976 тыс. 205 украинских граждан, или 23,7% от общего количества украинцев в странах ЕС.

Третье место по количеству украинцев занимает Чехия, где проживает 369 тысяч украинских граждан.

С конца июня 2024 года наблюдается увеличение украинских граждан в Польше, куда прибыло еще 10 тыс. 430 человек; в Чехии — +8 тыс 834; в Румынии — +4 тыс 250.

Наибольшее количество украинских беженцев по отношению к местным жителям наблюдается в Чехии, Литве и Польше.

На 1 тыс. граждан в этих странах приходится около 26-33 получателей временной защиты.

Почти половина беженцев в европейских странах составляют взрослые женщины (45,3%), далее следуют дети (32,4%) и взрослые мужчины (22,4%).