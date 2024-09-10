По информации Евростата, более 200 тыс. украинцев в Германии потеряли статус временной защиты в период с июля по сентябрь этого года.
Главные тезисы
- Более 200 тыс. украинцев в Германии потеряли статус временной защиты за короткий период времени.
- Украинцы массово покидают Германию и направляются в страны ЕС, такие как Польша, Чехия и Румыния.
- Чехия, Литва и Польша лидируют по количеству украинских беженцев относительно местных жителей.
- Наибольшее количество украинцев проживает в Германии, за ней следуют Польша и Чехия.
- Почти половина беженцев в Европе - взрослые женщины, что говорит о сложной ситуации среди украинских мигрантов.
Что известно о причинах массового выезда украинцев из Германии
Отмечается , что количество украинцев в Германии уже стремительно сократилось 1,37 млн до 1,11 млн человек, сохраняющих за собой статус временной защиты.
Подчеркивается, что у некоторых украинцев статус временной защиты перестал действовать в реестрах, поскольку эти граждане либо получили новый статус защиты, либо покинули страну.
В общей сложности, по данным Евростата, в страны ЕС с начала развязанной Россией преступной войны против Украины выехали 4 млн 112 тыс украинцев.
Где среди стран ЕС проживает самое большое количество украинцев
При этом в Германии по-прежнему остается наибольшее количество украинцев по сравнению с другими странами ЕС и мира.
После Германии украинцы больше всего проживают в Польше, где сейчас находится 976 тыс. 205 украинских граждан, или 23,7% от общего количества украинцев в странах ЕС.
Третье место по количеству украинцев занимает Чехия, где проживает 369 тысяч украинских граждан.
С конца июня 2024 года наблюдается увеличение украинских граждан в Польше, куда прибыло еще 10 тыс. 430 человек; в Чехии — +8 тыс 834; в Румынии — +4 тыс 250.
Наибольшее количество украинских беженцев по отношению к местным жителям наблюдается в Чехии, Литве и Польше.
На 1 тыс. граждан в этих странах приходится около 26-33 получателей временной защиты.
Почти половина беженцев в европейских странах составляют взрослые женщины (45,3%), далее следуют дети (32,4%) и взрослые мужчины (22,4%).
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-