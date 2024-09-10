За інформацією Євростату, більше 200 тис українців у Німеччині втратили статус тимчасового захисту у період з липня по вересень цього року.

Що відомо про причини масового виїзду українців з Німеччини

Зазначається, що кількість українців у Німеччині вже стрімко скоротилась 1,37 млн до 1,11 млн осіб, які зберігають за собою статус тимчасового захисту.

Підкреслюється, що у деяких українців статус тимчасового захисту перестав діяти у реєстрах, оскільки ці громадяни або отримали новий статус захисту, або покинули країну.

Загалом, за даними Євростату, до країн ЄС від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України виїхали 4 млн 112 тис українців.

Українці у Німеччині

Де серед країн ЄС проживає найбільша кількість українців

При цьому у Німеччині досі залишається найбільша кількість українців у порівнянні з іншими країнами ЄС та світу.

Після Німеччини українці найбільше мешкають у Польщі, де наразі перебуває 976 тис 205 українських громадян, або 23,7% від загальної кількості українців в країнах ЄС.

Третє місце за кількістю українців займає Чехія, де проживає 369 тис українських громадян.

З кінця червня 2024 року спостерігається збільшення українських громадян у Польщі, куди прибуло ще 10 тис 430 осіб; у Чехії — +8 тис 834; у Румунії — +4 тис 250.

Найбільша кількість українських біженців за співвідношенням до місцевих жителів спостерігається в Чехії, Литві та Польщі.

На 1 тис громадян у цих країнах припадає близько 26-33 одержувачів тимчасового захисту.

Майже половину біженців у європейських країнах становлять дорослі жінки (45,3%), далі йдуть діти (32,4%) і дорослі чоловіки (22,4%).