Украинцы на оккупированных территориях поздравляют ВСУ с праздником — фото

Движение общественного сопротивления "Жовта стрічка" поздравляет с Днем Вооруженных сил Украины, который вся страна отмечает 6 декабря. Украинцы на оккупированных Россией территориях благодарят воинов за неутомимую борьбу, а также не устают повторять, что верят в их победу и ждут их дома.

Движение "Жовта стрічка" присоединилось к поздравлениям в День ВСУ

Активисты "Жовтої стрічка" опубликовали фото, свидетельствующие о том, что многие украинцы даже на оккупированных территориях не теряют веру в тотальную победу Вооруженных сил Украины над нашим общим врагом - страной-агрессорской Россией.

К примеру, на новых фотографиях видно, что ВСУ ждут в оккупированном Донецке:

Фото: instagram.com

Украинцы в Ялте, которая находится в оккупированном Крыму, тоже поздравляют украинских героев.

“С праздником, котики!!! Ждем в Ялте” – пишут они. Поделиться

Фото: instagram.com

"Крым поздравляет с Днем ВСУ", - присоединяются к поздравлениям и другие жители украинского полуострова. Поделиться

Фото: instagram.com

Донецк никогда не теряет надежду на возвращение украинских воинов домой.

Фото: instagram.com

Луганская область не забыла поздравить ВСУ с праздником и призвала защитников одеваться потеплее и беречь себя.

Фото: instagram.com

Примечательно, что больше всего поздравлений для ВСУ поступило именно из оккупированного россиянами Крыма — люди там верят в победу Украины.

Фото: instagram.com

Зеленский поздравил украинских воинов в День ВСУ

Глава государства Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Они прошли у стелы Родина-Мать в Киеве, передает пресс-служба главы государства в пятницу, 6 декабря.

Зеленский поблагодарил всех, кто делает возможное и невозможное, кто бережет нашу свободу.