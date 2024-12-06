Украинцы на оккупированных территориях поздравляют ВСУ с праздником — фото

Движение общественного сопротивления "Жовта стрічка" поздравляет с Днем Вооруженных сил Украины, который вся страна отмечает 6 декабря. Украинцы на оккупированных Россией территориях благодарят воинов за неутомимую борьбу, а также не устают повторять, что верят в их победу и ждут их дома.
Главные тезисы
- Движение сопротивления "Жовта стрічка" выразило поддержку Вооруженным силам Украины.
- Активисты движения опубликовали фото поздравлений и посоветовали воинам беречь себя и как можно скорее возвращаться домой.
- Украинцы на оккупированных территориях не теряют веру в победу.
Движение "Жовта стрічка" присоединилось к поздравлениям в День ВСУ
Активисты "Жовтої стрічка" опубликовали фото, свидетельствующие о том, что многие украинцы даже на оккупированных территориях не теряют веру в тотальную победу Вооруженных сил Украины над нашим общим врагом - страной-агрессорской Россией.
К примеру, на новых фотографиях видно, что ВСУ ждут в оккупированном Донецке:
Украинцы в Ялте, которая находится в оккупированном Крыму, тоже поздравляют украинских героев.
Донецк никогда не теряет надежду на возвращение украинских воинов домой.
Луганская область не забыла поздравить ВСУ с праздником и призвала защитников одеваться потеплее и беречь себя.
Примечательно, что больше всего поздравлений для ВСУ поступило именно из оккупированного россиянами Крыма — люди там верят в победу Украины.
Зеленский поздравил украинских воинов в День ВСУ
Глава государства Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.
Они прошли у стелы Родина-Мать в Киеве, передает пресс-служба главы государства в пятницу, 6 декабря.
Зеленский поблагодарил всех, кто делает возможное и невозможное, кто бережет нашу свободу.
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