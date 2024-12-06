Украинцы на оккупированных территориях поздравляют ВСУ с праздником — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы на оккупированных территориях поздравляют ВСУ с праздником — фото

ВСУ
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Источник:  Желтая Лента

Движение общественного сопротивления "Жовта стрічка" поздравляет с Днем Вооруженных сил Украины, который вся страна отмечает 6 декабря. Украинцы на оккупированных Россией территориях благодарят воинов за неутомимую борьбу, а также не устают повторять, что верят в их победу и ждут их дома.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления "Жовта стрічка" выразило поддержку Вооруженным силам Украины.
  • Активисты движения опубликовали фото поздравлений и посоветовали воинам беречь себя и как можно скорее возвращаться домой.
  • Украинцы на оккупированных территориях не теряют веру в победу.

Движение "Жовта стрічка" присоединилось к поздравлениям в День ВСУ

Активисты "Жовтої стрічка" опубликовали фото, свидетельствующие о том, что многие украинцы даже на оккупированных территориях не теряют веру в тотальную победу Вооруженных сил Украины над нашим общим врагом - страной-агрессорской Россией.

К примеру, на новых фотографиях видно, что ВСУ ждут в оккупированном Донецке:

Фото: instagram.com

Украинцы в Ялте, которая находится в оккупированном Крыму, тоже поздравляют украинских героев.

“С праздником, котики!!! Ждем в Ялте” – пишут они.

Фото: instagram.com

"Крым поздравляет с Днем ВСУ", - присоединяются к поздравлениям и другие жители украинского полуострова.

Фото: instagram.com

Донецк никогда не теряет надежду на возвращение украинских воинов домой.

Фото: instagram.com

Луганская область не забыла поздравить ВСУ с праздником и призвала защитников одеваться потеплее и беречь себя.

Фото: instagram.com

Примечательно, что больше всего поздравлений для ВСУ поступило именно из оккупированного россиянами Крыма — люди там верят в победу Украины.

Фото: instagram.com

Зеленский поздравил украинских воинов в День ВСУ

Глава государства Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Они прошли у стелы Родина-Мать в Киеве, передает пресс-служба главы государства в пятницу, 6 декабря.

Зеленский поблагодарил всех, кто делает возможное и невозможное, кто бережет нашу свободу.

В нашей истории есть две даты, стоящие рядом и связанные – это 5 декабря и 6 декабря. Две даты имеющие разный привкус. Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, надежным гарантом нашей безопасности является ВСУ Украины. Спасибо вам за это и пусть смерть вас обходит, пусть все будет 4.5.0. Слава Вооруженным Силам Украины, Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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