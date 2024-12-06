Рух спротиву на окупованих територіях вітає ЗСУ зі святом — фото

Рух громадського спротиву “Жовта стрічка” вітає з Днем Збройних сил України, який вся країна святкує 6 грудня. Українці на окупованих Росією територіях дякують воїнам за невтомну боротьбу, а також не втомлюються повторювати, що вірять у їхню перемогу й чекають вдома.

Рух “Жовта стрічка” приєднався до привітань у День ЗСУ

Активісти "Жовтої стрічки" опублікували фото, які свідчать про те, що багато українців навіть на окупованих територіях не втрачають віри у тотальну перемогу Збройних сил України над нашим спільним ворогом — країною-агресоркою Росією.

До прикладу, на нових світлинах видно, що на ЗСУ чекають в окупованому Донецьку:

Фото: instagram.com

Українці у Ялті, яка знаходиться в окупованому Криму, також вітають українських героїв.

“Зі святом, котики!!! Чекаємо в Ялті” — пишуть вони. Поширити

Фото: instagram.com

“Крим вітає з Днем ЗСУ”, — приєднуються до вітань й інші мешканці українського півострова. Поширити

Фото: instagram.com

Донецьк ніколи не втрачає надію на повернення українських воїнів додому.

Фото: instagram.com

Луганська область не забула привітати ЗСУ зі святом й закликала захисників одягатися тепліше і берегти себе.

Фото: instagram.com

Примітно, що найбільше вітань для ЗСУ надійшло саме з окупованого росіянами Криму — люди там вірять у перемогу України.

Фото: instagram.com

Зеленський привітав українських воїнів у День ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України.

Вони відбулися біля стели Батьківщина-Мати у Києві, передає пресслужба глави держави в п'ятницю, 6 грудня.

Зеленський подякував всім, хто робить можливе і неможливе, хто береже нашу свободу.