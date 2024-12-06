Рух спротиву на окупованих територіях вітає ЗСУ зі святом — фото

Рух громадського спротиву “Жовта стрічка” вітає з Днем Збройних сил України, який вся країна святкує 6 грудня. Українці на окупованих Росією територіях дякують воїнам за невтомну боротьбу, а також не втомлюються повторювати, що вірять у їхню перемогу й чекають вдома.
Головні тези:
- Рух спротиву “Жовта стрічка” висловив підтримку Збройним силам України.
- Активісти руху опублікували фото вітань та порадили воїнам берегти себе й якомога скоріше повертатися додому.
- Українці на окупованих територіях, таких як Донецька, Луганська області та Крим, не втрачають віру у перемогу.
Рух “Жовта стрічка” приєднався до привітань у День ЗСУ
Активісти "Жовтої стрічки" опублікували фото, які свідчать про те, що багато українців навіть на окупованих територіях не втрачають віри у тотальну перемогу Збройних сил України над нашим спільним ворогом — країною-агресоркою Росією.
До прикладу, на нових світлинах видно, що на ЗСУ чекають в окупованому Донецьку:
Українці у Ялті, яка знаходиться в окупованому Криму, також вітають українських героїв.
Донецьк ніколи не втрачає надію на повернення українських воїнів додому.
Луганська область не забула привітати ЗСУ зі святом й закликала захисників одягатися тепліше і берегти себе.
Примітно, що найбільше вітань для ЗСУ надійшло саме з окупованого росіянами Криму — люди там вірять у перемогу України.
Зеленський привітав українських воїнів у День ЗСУ
Глава держави Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України.
Вони відбулися біля стели Батьківщина-Мати у Києві, передає пресслужба глави держави в п'ятницю, 6 грудня.
Зеленський подякував всім, хто робить можливе і неможливе, хто береже нашу свободу.
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