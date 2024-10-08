Украинцы в западных и южных регионах имели возможность наблюдать за редким в наших широтах явлением северного сияния.

Где можно было увидеть северное сияние в Украине

В ночь на 8 октября северное сияние могли наблюдать в небе над Одессой и Ивано-Франковском.

В частности, в небе над Ивано-Франковском северное сияние было красного цвета, а затем стало разноцветным.

Один из жителей Ивано-Франковска Владимир Могила озвучил один из методов, как можно сфотографировать северное сияние.

Каким увидели северное сияние в Одессе

В Одессе невероятные фотографии удалось сделать местным жителям на пляже. Сияние отражалось в воде и цвета были достаточно насыщены — от светло розового до фиолетового оттенков.

Северное сияние в небе над Одессой

Раньше северное сияние можно было поймать на просторах Украины раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Впрочем, в последние годы солнечные вспышки стали более мощными и участившимися. Пока тенденция такова, что наблюдать это редкое явление украинцы могут несколько раз в год.