Украинцы в соцсетях активно делятся снимками северного сияния
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы в соцсетях активно делятся снимками северного сияния

Северное сияние в Украине
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Источник:  online.ua

Украинцы в западных и южных регионах имели возможность наблюдать за редким в наших широтах явлением северного сияния.

Главные тезисы

  • Украинцы в соцсетях активно делятся впечатлениями и фотографиями северного сияния, которое стало более заметным в последние годы из-за мощных солнечных вспышек.
  • Жители Ивано-Франковска и Одессы были свидетелями редкого явления северного сияния различных цветов, отражающегося в воде.
  • Современная тенденция показывает, что украинцы могут наблюдать северное сияние несколько раз в год, хотя ранее оно было очень редким на этих широтах.
  • Северное сияние является оптическим явлением, вызванным воздействием заряженных частиц в верхних слоях атмосферы, направленных на магнитное поле планеты.

Где можно было увидеть северное сияние в Украине

В ночь на 8 октября северное сияние могли наблюдать в небе над Одессой и Ивано-Франковском.

В частности, в небе над Ивано-Франковском северное сияние было красного цвета, а затем стало разноцветным.

Один из жителей Ивано-Франковска Владимир Могила озвучил один из методов, как можно сфотографировать северное сияние.

Каким увидели северное сияние в Одессе

В Одессе невероятные фотографии удалось сделать местным жителям на пляже. Сияние отражалось в воде и цвета были достаточно насыщены — от светло розового до фиолетового оттенков.

Жители Ивано-Франковска и Одессы стали свидетелями редкого в Украине северного сияния
Северное сияние в небе над Одессой

Раньше северное сияние можно было поймать на просторах Украины раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Впрочем, в последние годы солнечные вспышки стали более мощными и участившимися. Пока тенденция такова, что наблюдать это редкое явление украинцы могут несколько раз в год.

Северное сияние — это оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Она происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных на магнитное поле планеты к полюсам.

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