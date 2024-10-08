Украинцы в западных и южных регионах имели возможность наблюдать за редким в наших широтах явлением северного сияния.
Главные тезисы
- Украинцы в соцсетях активно делятся впечатлениями и фотографиями северного сияния, которое стало более заметным в последние годы из-за мощных солнечных вспышек.
- Жители Ивано-Франковска и Одессы были свидетелями редкого явления северного сияния различных цветов, отражающегося в воде.
- Современная тенденция показывает, что украинцы могут наблюдать северное сияние несколько раз в год, хотя ранее оно было очень редким на этих широтах.
- Северное сияние является оптическим явлением, вызванным воздействием заряженных частиц в верхних слоях атмосферы, направленных на магнитное поле планеты.
Где можно было увидеть северное сияние в Украине
В ночь на 8 октября северное сияние могли наблюдать в небе над Одессой и Ивано-Франковском.
В частности, в небе над Ивано-Франковском северное сияние было красного цвета, а затем стало разноцветным.
Один из жителей Ивано-Франковска Владимир Могила озвучил один из методов, как можно сфотографировать северное сияние.
Каким увидели северное сияние в Одессе
В Одессе невероятные фотографии удалось сделать местным жителям на пляже. Сияние отражалось в воде и цвета были достаточно насыщены — от светло розового до фиолетового оттенков.
Раньше северное сияние можно было поймать на просторах Украины раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Впрочем, в последние годы солнечные вспышки стали более мощными и участившимися. Пока тенденция такова, что наблюдать это редкое явление украинцы могут несколько раз в год.
Северное сияние — это оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Она происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных на магнитное поле планеты к полюсам.
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