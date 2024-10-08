Українці у західних та південих регіонах мали змогу спостерігати за доволі рідкисним у наших широтах явищем північного сяйва.
Головні тези:
- Українці у західних та південних регіонах спостерігали за рідким явищем північного сяйва над Одесою та Івано-Франківськом.
- Жителі Івано-Франківська та Одеси зафіксували північне сяйво різних кольорів, від червоного до фіолетового, яке відбивалося в воді.
- Українське північне сяйво, раніше рідкісне в нас, стало помітнішим завдяки потужним сонячним спалахам, які стали більш частими.
- Сучасна тенденція показує, що українці можуть спостерігати північне сяйво декілька разів на рік, хоча раніше це було дуже рідко.
- Північне сяйво є оптичним явищем у верхніх шарах атмосфери, спричиненим впливом заряджених частинок, що спрямовані на магнітне поле планети.
Де можна було побачити північне сяйво в Україні
Зазначається, що у ніч на 8 жовтня північне сяйво могли спостерігати у небі над Одесою та Івано-Франківськом.
Зокрема, у небі над Івано-Франківськом північне сяйво було червоного кольору, а згодом стало різнобарвним.
Один з жителів Івано-Франківська Володимир Могила озвучив один з методів, як можна сфотографувати північне сяйво.
Яким побачили північне сяйво в Одесі
В Одесі неймовірні фото вдалось зробити місцевим жителям на пляжі. Сяйво відбивалося у воді і кольори були досить насичені — від світло рожевого до фіолетового відтінків.
Раніше північне сяйво можна було впіймати на просторах України раз на декілька років, адже воно не характерне для нашої широти. Втім, останніми роками сонячні спалахи стали більш потужними та частішими. Наразі тенденція така, що спостерігати це рідкісне явище українці можуть декілька разів на рік.
Північне сяйво — це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Воно відбувається у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, спрямованих на магнітне поле планети до полюсів.
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