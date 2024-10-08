Українці у західних та південих регіонах мали змогу спостерігати за доволі рідкисним у наших широтах явищем північного сяйва.

Де можна було побачити північне сяйво в Україні

Зазначається, що у ніч на 8 жовтня північне сяйво могли спостерігати у небі над Одесою та Івано-Франківськом.

Зокрема, у небі над Івано-Франківськом північне сяйво було червоного кольору, а згодом стало різнобарвним.

Один з жителів Івано-Франківська Володимир Могила озвучив один з методів, як можна сфотографувати північне сяйво.

Яким побачили північне сяйво в Одесі

В Одесі неймовірні фото вдалось зробити місцевим жителям на пляжі. Сяйво відбивалося у воді і кольори були досить насичені — від світло рожевого до фіолетового відтінків.

Північне сяйво у небі над Одесою

Раніше північне сяйво можна було впіймати на просторах України раз на декілька років, адже воно не характерне для нашої широти. Втім, останніми роками сонячні спалахи стали більш потужними та частішими. Наразі тенденція така, що спостерігати це рідкісне явище українці можуть декілька разів на рік.