Украинская авиация показала уничтожение двух мостов РФ на Курщине — видео

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинская авиация уничтожает переправы оккупантов РФ во время операции на Курщине.
Главные тезисы
- Украинская авиация уничтожила два моста на Курщине РФ.
- Летчики Воздушных сил ВСУ активно разрушают логистические коммуникации оккупантов, лишая их возможности маневрировать.
- Уничтожение мостов в Курской области вызовет серьезные проблемы для российских военных в этом регионе.
- Благодаря точным ударам украинской авиации враг лишается логистических способностей, что значительно ослабляет его позицию.
- Бомбардировки украинских ВВС направлены на изоляцию российских войск между рекой Сейм и контролируемой Украиной территорией.
Воздушные силы ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области
На опубликованном видео можно увидеть, как украинская авиация четкими ударами уничтожает логистические сообщения в Курской области.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отмечает, что на видео работа по двум мостам в 20 числах августа 2024 года.
Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.
Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.
Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.
Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.
Бомбардировки направлены на изоляцию российских войск в районе между рекой Сейм и территорией, которая уже контролируется Украиной. По данным украинских ВВС и российских источников, все три моста через реку Сейм были уничтожены или серьезно повреждены, пишет издание.
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