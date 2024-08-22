Украинская авиация показала уничтожение двух мостов РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская авиация показала уничтожение двух мостов РФ на Курщине — видео

Николай Олещук
Украинская авиация показала уничтожение двух мостов РФ на Курщине — видео
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Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинская авиация уничтожает переправы оккупантов РФ во время операции на Курщине.

Главные тезисы

  • Украинская авиация уничтожила два моста на Курщине РФ.
  • Летчики Воздушных сил ВСУ активно разрушают логистические коммуникации оккупантов, лишая их возможности маневрировать.
  • Уничтожение мостов в Курской области вызовет серьезные проблемы для российских военных в этом регионе.
  • Благодаря точным ударам украинской авиации враг лишается логистических способностей, что значительно ослабляет его позицию.
  • Бомбардировки украинских ВВС направлены на изоляцию российских войск между рекой Сейм и контролируемой Украиной территорией.

Воздушные силы ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области

На опубликованном видео можно увидеть, как украинская авиация четкими ударами уничтожает логистические сообщения в Курской области.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отмечает, что на видео работа по двум мостам в 20 числах августа 2024 года.

Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области. На видео — результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20 числах августа 2024 года!, — говорится в сообщении.

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.

Бомбардировки направлены на изоляцию российских войск в районе между рекой Сейм и территорией, которая уже контролируется Украиной. По данным украинских ВВС и российских источников, все три моста через реку Сейм были уничтожены или серьезно повреждены, пишет издание.

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