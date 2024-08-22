Украинская авиация показала уничтожение двух мостов РФ на Курщине — видео

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинская авиация уничтожает переправы оккупантов РФ во время операции на Курщине.

Воздушные силы ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области

На опубликованном видео можно увидеть, как украинская авиация четкими ударами уничтожает логистические сообщения в Курской области.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отмечает, что на видео работа по двум мостам в 20 числах августа 2024 года.

Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области. На видео — результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20 числах августа 2024 года!, — говорится в сообщении. Поделиться

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.