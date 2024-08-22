Українська авіація показала знищення двох мостів РФ на Курщині — відео

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українська авіація знищує переправи окупантів РФ під час операції на Курщині.
Головні тези:
- Українська авіація ефективно руйнує мости та переправи окупантів РФ на Курщині.
- Знищення логістичних сполучень в Курській області має значний вплив на ворога.
- Збройні сили України активно працюють над ізоляцією російських військ у певному районі через знищення мостів через річку.
- Авіація Повітряних Сил продовжує успішно позбавляти ворога логістичних спроможностей за допомогою точних ударів з повітря.
Повітряні сили ЗСУ показали, як знищують мости і переправи в Курській області
На опублікованому відео можна побачити, як українська авіація чіткими ударами знищує логістичні сполучення в Курській області.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що на відео робота по двох мостах у 20 числах серпня 2024 року.
Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.
Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.
Окрім цього 16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.
Як зазначається, ЗСУ активно намагаються знищити переправи через річку в Курській області, які є єдиними шляхами для постачання або відступу російських військ, що перебувають у цьому регіоні.
Бомбардування спрямовані на ізоляцію російських військ у районі між річкою Сейм і територією, яка вже контролюється Україною. За даними українських ВПС та російських джерел, усі три мости через річку Сейм були знищені або серйозно пошкоджені, — пише видання.
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