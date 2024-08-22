Українська авіація показала знищення двох мостів РФ на Курщині — відео

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українська авіація знищує переправи окупантів РФ під час операції на Курщині.

Повітряні сили ЗСУ показали, як знищують мости і переправи в Курській області

На опублікованому відео можна побачити, як українська авіація чіткими ударами знищує логістичні сполучення в Курській області.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що на відео робота по двох мостах у 20 числах серпня 2024 року.

Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області. На відео — результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року!, — йдеться в дописі. Поширити

Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

Окрім цього 16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Як зазначається, ЗСУ активно намагаються знищити переправи через річку в Курській області, які є єдиними шляхами для постачання або відступу російських військ, що перебувають у цьому регіоні.