Украинская авиакомпания возобновит регулярные рейсы — когда и откуда

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о возвращении к регулярным рейсам с весны 2025 года. Компания отметила, что все рейсы будут из Кишинева, поскольку из-за войны аэропорты Украины не работают.
Главные тезисы
- SkyUp Airlines планирует возобновить регулярные рейсы весной 2025 года из Кишинева в страны Европы.
- Компания работает по гибридной модели, сочетая чартерные и лоукост-рейсы
- Украина готовится к открытию воздушного пространства в Варшаве, собрав представителей авиаотрасли и обсуждая вопрос безопасности и взаимодействия.
- Интерес к воздушной инфраструктуре и кадрам во время войны подтверждает стратегическую готовность к быстрому восстановлению гражданских полетов.
SkyUp Airlines возобновит регулярное авиасообщение из Молдовы
В SkyUp Airlines запланированы маршруты в: Испанию, Грецию, Францию, Кипр и Португалию.
Компания также сообщила, что средства пассажиров, которые хранились на счетах из-за отмененных рейсов, остаются действительными и могут быть использованы для новых путешествий.
Компания SkyUp Airlines: что известно
SkyUp Airlines — это украинский авиаперевозчик, работающий по гибридной модели, сочетая чартерные перевозки с регулярными лоукост-рейсами.
Она официально начала деятельность 21 мая 2018 года, совершив первый рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх.
В первые годы деятельности авиакомпания попала в рейтинг самых динамичных перевозчиков Европы по версии The Anker Report.
Украина готовится к открытию воздушного пространства
30 октября в Варшаве Украина провела презентацию дорожной карты по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.
Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли — профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми привлеченными сторонами".
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