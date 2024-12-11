Украинская авиакомпания возобновит регулярные рейсы — когда и откуда
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Экономика
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Украинская авиакомпания возобновит регулярные рейсы — когда и откуда

Самолет
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Источник:  online.ua

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о возвращении к регулярным рейсам с весны 2025 года. Компания отметила, что все рейсы будут из Кишинева, поскольку из-за войны аэропорты Украины не работают.

Главные тезисы

  • SkyUp Airlines планирует возобновить регулярные рейсы весной 2025 года из Кишинева в страны Европы.
  • Компания работает по гибридной модели, сочетая чартерные и лоукост-рейсы
  • Украина готовится к открытию воздушного пространства в Варшаве, собрав представителей авиаотрасли и обсуждая вопрос безопасности и взаимодействия.
  • Интерес к воздушной инфраструктуре и кадрам во время войны подтверждает стратегическую готовность к быстрому восстановлению гражданских полетов.

SkyUp Airlines возобновит регулярное авиасообщение из Молдовы

И хотя сейчас больше всего мы скучаем по нашему Борисполю, начинаем регулярные полеты не с него. Тем не менее, мы становимся ближе к дому. И обязательно вернемся в мирное небо первыми, говорится в официальном сообщении.

В SkyUp Airlines запланированы маршруты в: Испанию, Грецию, Францию, Кипр и Португалию.

Компания также сообщила, что средства пассажиров, которые хранились на счетах из-за отмененных рейсов, остаются действительными и могут быть использованы для новых путешествий.

Компания SkyUp Airlines: что известно

SkyUp Airlines — это украинский авиаперевозчик, работающий по гибридной модели, сочетая чартерные перевозки с регулярными лоукост-рейсами.

Компания была основана в декабре 2017 года, по инициативе частных инвесторов, без использования государственных средств. Ее учредителями являются Global Travel Holding LTD (Великобритания) и ООО "ACS-Украина".

Она официально начала деятельность 21 мая 2018 года, совершив первый рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх.

В первые годы деятельности авиакомпания попала в рейтинг самых динамичных перевозчиков Европы по версии The Anker Report.

Украина готовится к открытию воздушного пространства

30 октября в Варшаве Украина провела презентацию дорожной карты по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли — профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми привлеченными сторонами".

Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро.

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