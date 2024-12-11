Українська авіакомпанія відновить регулярні рейси — коли і звідки
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Українська авіакомпанія відновить регулярні рейси — коли і звідки

Літак
Джерело:  online.ua

Український авіаперевізник SkyUp Airlines оголосив про повернення до регулярних рейсів з весни 2025 року. Компанія зазначила, що всі рейси будуть з Кишинева, оскільки через війну аеропорти України не працюють.

Головні тези:

  • SkyUp Airlines відновить регулярні рейси з весни 2025 року, стартуючи з рейсів з Кишинева, оскільки аеропорти України не працюють через війну.
  • Заплановані маршрути авіакомпанії включають польоти до країн Європи, які вже доступні для покупки на сайті.
  • Компанія заснована у 2017 році та поєднує чартерні та лоукост-рейси.

SkyUp Airlines відновить регулярне авіасполучення з Молдови

І хоча зараз найбільше ми сумуємо за нашим Борисполем, розпочинаємо регулярні польоти не з нього. Проте, ми стаємо ближчими на крок до дому. І обов’язково повернемося в мирне небо першими, — йдеться в офіційному повідомленні.

У SkyUp Airlines заплановані маршрути до: Іспанії, Греції, Франції, Кіпру та Португалії.

Компанія також повідомила, що кошти пасажирів, які зберігалися на рахунках через скасовані рейси, залишаються дійсними і можуть бути використані для нових подорожей.

Компанія SkyUp Airlines: що відомо

SkyUp Airlines — це український авіаперевізник, який працює за гібридною моделлю, поєднуючи чартерні перевезення з регулярними лоукост-рейсами.

Компанія була заснована у грудні 2017 року, за ініціативи приватних інвесторів, без використання державних коштів. Її засновниками є Global Travel Holding LTD (Велика Британія) та ТОВ "ACS-Україна".

Вона офіційно розпочала діяльність 21 травня 2018 року, здійснивши перший рейс з Києва до Шарм-ель-Шейха.

У перші роки діяльності авіакомпанія потрапила до рейтингу найдинамічніших перевізників Європи за версією The Anker Report.

Україна готується до відкриття повітряного простору

30 жовтня у Варшаві Україна зробила презентацію дорожньої карти з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

Захід зібрав близько ста представників авіагалузі — профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами".

Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко.

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