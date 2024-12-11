Українська авіакомпанія відновить регулярні рейси — коли і звідки

Український авіаперевізник SkyUp Airlines оголосив про повернення до регулярних рейсів з весни 2025 року. Компанія зазначила, що всі рейси будуть з Кишинева, оскільки через війну аеропорти України не працюють.
Головні тези:
- SkyUp Airlines відновить регулярні рейси з весни 2025 року, стартуючи з рейсів з Кишинева, оскільки аеропорти України не працюють через війну.
- Заплановані маршрути авіакомпанії включають польоти до країн Європи, які вже доступні для покупки на сайті.
- Компанія заснована у 2017 році та поєднує чартерні та лоукост-рейси.
SkyUp Airlines відновить регулярне авіасполучення з Молдови
У SkyUp Airlines заплановані маршрути до: Іспанії, Греції, Франції, Кіпру та Португалії.
Компанія також повідомила, що кошти пасажирів, які зберігалися на рахунках через скасовані рейси, залишаються дійсними і можуть бути використані для нових подорожей.
Компанія SkyUp Airlines: що відомо
SkyUp Airlines — це український авіаперевізник, який працює за гібридною моделлю, поєднуючи чартерні перевезення з регулярними лоукост-рейсами.
Вона офіційно розпочала діяльність 21 травня 2018 року, здійснивши перший рейс з Києва до Шарм-ель-Шейха.
У перші роки діяльності авіакомпанія потрапила до рейтингу найдинамічніших перевізників Європи за версією The Anker Report.
Україна готується до відкриття повітряного простору
30 жовтня у Варшаві Україна зробила презентацію дорожньої карти з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.
Захід зібрав близько ста представників авіагалузі — профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами".
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