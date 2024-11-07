В Україні можуть відновити роботу аеропортів на початку 2025 року — які летовища розглядають

Польоти в одному з українських аеропортів "Львів" або "Бориспіль" можуть відновитися. Зокрема вони можуть запрацювати до кінця січня 2025 року.

В Україні можуть відновити роботу деяких аеропортів

Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.

Якщо пощастить, у січні ми зможемо побачити п'ять-шість авіакомпаній, готових виконувати рейси з України, — зазначив Еллісон. Поширити

Він додав, що страхування польотів стане легшим у разі запуску рейсів із аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на першочерговому відкритті аеропорту "Бориспіль".

Президент, напевно, не оцінить мої слова, адже він підтримує "Бориспіль", але все ж таки "Львів" залишається в пріоритеті — всього сім хвилин польоту від Польщі, — сказав Еллісон. Поширити

Він також пояснив, що для пасажирських літаків типу Airbus-320 і Boeing-737 знадобиться страхове покриття мінімум на три чверті мільярда доларів.

За його словами, рішення щодо відновлення польотів ухвалюватимуть в Офісі президента залежно від стану протиповітряної оборони та загальної безпекової ситуації.

Я постійно кажу, що Львів безпечніший за Тель-Авів. Це не всім подобається, але я так вважаю, — додав Еллісон. Поширити

Україна представила дорожню карту з відкриття аеропортів

У Варшаві заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.

Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації — начальником авіації.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші. Поширити

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.