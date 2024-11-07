В Україні можуть відновити роботу аеропортів на початку 2025 року — які летовища розглядають

Польоти в одному з українських аеропортів "Львів" або "Бориспіль" можуть відновитися. Зокрема вони можуть запрацювати до кінця січня 2025 року.
Головні тези:
- Планується можливе відновлення роботи аеропортів у Львові або Борисполі до кінця січня 2025 року.
- Старші представники підприємства Marsh McLennan висловлюють позитивні передбачення щодо запуску польотів з України у найближчому майбутньому.
- Уряд України розглядає різні сценарії щодо відновлення пасажирських авіаперевезень та відкриття аеропортів у майбутньому.
- Провідні фахівці представили дорожню карту та оцінку ризиків для цивільної авіації у рамках підготовки до відновлення роботи аеропортів.
- Експертне обговорення включало участь представників авіакомпаній, аеронавігаційних служб та міжнародних компаній із сфери авіації.
В Україні можуть відновити роботу деяких аеропортів
Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.
Він додав, що страхування польотів стане легшим у разі запуску рейсів із аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на першочерговому відкритті аеропорту "Бориспіль".
Він також пояснив, що для пасажирських літаків типу Airbus-320 і Boeing-737 знадобиться страхове покриття мінімум на три чверті мільярда доларів.
За його словами, рішення щодо відновлення польотів ухвалюватимуть в Офісі президента залежно від стану протиповітряної оборони та загальної безпекової ситуації.
Україна представила дорожню карту з відкриття аеропортів
У Варшаві заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.
Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.
Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.
Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації — начальником авіації.
Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.
На початку 2024 року Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.
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