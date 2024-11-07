В Україні можуть відновити роботу аеропортів на початку 2025 року — які летовища розглядають
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні можуть відновити роботу аеропортів на початку 2025 року — які летовища розглядають

В Україні можуть відновити роботу аеропортів на початку 2025 року — які летовища розглядають
Read in English
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Польоти в одному з українських аеропортів  "Львів" або "Бориспіль"  можуть відновитися. Зокрема вони можуть запрацювати до кінця січня 2025 року.

Головні тези:

  • Планується можливе відновлення роботи аеропортів у Львові або Борисполі до кінця січня 2025 року.
  • Старші представники підприємства Marsh McLennan висловлюють позитивні передбачення щодо запуску польотів з України у найближчому майбутньому.
  • Уряд України розглядає різні сценарії щодо відновлення пасажирських авіаперевезень та відкриття аеропортів у майбутньому.
  • Провідні фахівці представили дорожню карту та оцінку ризиків для цивільної авіації у рамках підготовки до відновлення роботи аеропортів.
  • Експертне обговорення включало участь представників авіакомпаній, аеронавігаційних служб та міжнародних компаній із сфери авіації.

В Україні можуть відновити роботу деяких аеропортів

Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.

Якщо пощастить, у січні ми зможемо побачити п'ять-шість авіакомпаній, готових виконувати рейси з України, — зазначив Еллісон.

Він додав, що страхування польотів стане легшим у разі запуску рейсів із аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на першочерговому відкритті аеропорту "Бориспіль".

Президент, напевно, не оцінить мої слова, адже він підтримує "Бориспіль", але все ж таки "Львів" залишається в пріоритеті — всього сім хвилин польоту від Польщі, — сказав Еллісон.

Він також пояснив, що для пасажирських літаків типу Airbus-320 і Boeing-737 знадобиться страхове покриття мінімум на три чверті мільярда доларів.

За його словами, рішення щодо відновлення польотів ухвалюватимуть в Офісі президента залежно від стану протиповітряної оборони та загальної безпекової ситуації.

Я постійно кажу, що Львів безпечніший за Тель-Авів. Це не всім подобається, але я так вважаю, — додав Еллісон.

Україна представила дорожню карту з відкриття аеропортів

У Варшаві заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.

Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації — начальником авіації.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

На початку 2024 року Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак — відео
Аеропорт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Виліт літака з аеропорту "Бориспіль". Що відомо про авіалайнер та куди він приземлився
Літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна планує відновити роботу одного з аеропортів
Літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?