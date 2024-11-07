В Украине могут возобновить работу аэропортов в начале 2025 года — какие аэродромы рассматривают

Полеты в одном из украинских аэропортов "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться. В частности, они могут заработать до конца января 2025 года.

В Украине могут возобновить работу некоторых аэропортов

Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.

Если повезет, в январе мы сможем увидеть пять-шесть авиакомпаний, готовых выполнять рейсы из Украины, отметил Эллисон. Поделиться

Он добавил, что страхование полетов станет легче при запуске рейсов из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на первоочередном открытии аэропорта "Борисполь".

Президент, наверное, не оценит мои слова, ведь он поддерживает "Борисполь", но все же "Львов" остается в приоритете — всего семь минут полета от Польши, — сказал Эллисон. Поделиться

Он также пояснил, что для пассажирских самолетов типа Airbus-320 и Boeing-737 потребуется страховое покрытие минимум на три четверти миллиарда долларов.

По его словам, решение о возобновлении полетов будут приниматься в Офисе президента в зависимости от состояния противовоздушной обороны и общей ситуации безопасности.

Я постоянно говорю, что Львов безопаснее Тель-Авива. Это не всем нравится, но я так считаю, — добавил Эллисон. Поделиться

Украина представила дорожную карту по открытию аэропортов

В Варшаве заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.

Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак.

Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Механизмы координации гражданской и военной авиации были представлены Олегом Захарчуком, заместителем командира Воздушного командования "Центр" по авиации — начальником авиации.

К экспертному обсуждению также присоединились Польское агентство аэронавигационных услуг, авиакомпании AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компании AerCap, Boeing, Marsh McLennan, De. Поделиться

Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.