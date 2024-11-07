В Украине могут возобновить работу аэропортов в начале 2025 года — какие аэродромы рассматривают

Полеты в одном из украинских аэропортов "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться. В частности, они могут заработать до конца января 2025 года.
Главные тезисы
- В начале 2025 года возможно возобновление работы аэропортов в Львове или Борисполе в Украине.
- Старшие представители компании Marsh McLennan поддерживают положительные прогнозы по запуску полетов из страны в ближайшем будущем.
- Украина представила дорожную карту и оценку рисков гражданской авиации в рамках подготовки к возобновлению работы аэропортов.
- Существуют разные сценарии по открытию аэропортов, в том числе рассматриваются аэродромы в Львове и Борисполе.
- Экспертное обсуждение включало участие представителей авиакомпаний, аэронавигационных служб и международных компаний в сфере авиации.
В Украине могут возобновить работу некоторых аэропортов
Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.
Он добавил, что страхование полетов станет легче при запуске рейсов из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на первоочередном открытии аэропорта "Борисполь".
Он также пояснил, что для пассажирских самолетов типа Airbus-320 и Boeing-737 потребуется страховое покрытие минимум на три четверти миллиарда долларов.
По его словам, решение о возобновлении полетов будут приниматься в Офисе президента в зависимости от состояния противовоздушной обороны и общей ситуации безопасности.
Украина представила дорожную карту по открытию аэропортов
В Варшаве заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.
Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак.
Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.
Механизмы координации гражданской и военной авиации были представлены Олегом Захарчуком, заместителем командира Воздушного командования "Центр" по авиации — начальником авиации.
Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.
В начале 2024 Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок в нашей стране. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.
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