Украинская беженка Екатерина Товмаш была застрелена в США
Украинская беженка Екатерина Товмаш была застрелена в США

Товмаш
Читати українською
Источник:  Укринформ

В штате Северная Каролина (США) 14 февраля застрелили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш и ее парня.

Главные тезисы

  • В Северной Каролине (США) была застрелена украинская беженка Екатерина Товмаш и ее парень.
  • Подозреваемым в убийстве является бывший парень Екатерины, который был задержан полицией.

Эксбойфренд подозревается в убийстве украинской беженки в Северной Каролине

14 февраля утром полицейские получили сообщение о стрельбе в частном доме в городе Вудлейк, а по прибытии обнаружили внутри двух погибших.

Одной из жертв был 28-летний Мэтью Уэйд, действующий военнослужащий армии США. Другой жертвой была 21-летняя Екатерина Товмаш, украинская беженка, которая ухаживала за своими младшими сестрами.

Власти идентифицировали подозреваемого как бывшего парня Екатерины, 25-летнего Калеба Гайдена Фоснау.

Подозреваемый покинул место преступления до прибытия правоохранителей. Выдан ордер на арест по обвинению в незаконном проникновении в жилье и двух убийствах. Следователи утверждают, что после стрельбы он уехал из округа.

Впоследствии в полиции сообщили ABC11, что Фоснау был найден и арестован в Огайо позже в субботу. В настоящее время подозреваемый находится под стражей для расследования двойного убийства.

Брат Екатерины, Михаил Товмаш в Instagram подтвердил гибель сестры, отметив, что Фоснау «заставил одного из наших братьев и сестер разбудить ее, а затем выстрелил в нее в постели, лишив ее жизни. Он также выстрелил в ее спавшего рядом с ней парня».

Екатерина Товмаш родом из города Белая Церковь в Киевской области, сообщил местный паблик в Фейсбуке. Девушка уехала из Украины после полномасштабного вторжения РФ и два года проживала в США.

Это уже второе убийство украинской беженки в Северной Каролине за последний год. В конце августа 2025 года в поезде на железнодорожной станции в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, была убита 23-летняя Ирина Заруцкая. Заруцкая приехала в США как беженец в поисках безопасного места. Правоохранители установили, что убийство совершил 34-летний беспризорный Декарлос Браун.

