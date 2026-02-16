Українська біженка Катерина Товмаш була застрелена у США

У штаті Північна Кароліна (США) 14 лютого застрелили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш та її хлопця.

Ексбойфренд підозрюється у вбивстві української біженки у Північній Кароліні

14 лютого вранці поліцейські отримали повідомлення про стрілянину в приватному будинку у місті Вудлейк, а після прибуття виявили всередині двох загиблих.

Однією з жертв був 28-річний Метью Вейд, діючий військовослужбовець армії США. Іншою жертвою була 21-річна Катерина Товмаш, українська біженка, яка доглядала за своїми молодшими сестрами.

Влада ідентифікувала підозрюваного як колишнього хлопця Катерини, 25-річного Калеба Гайдена Фоснау.

Підозрюваний залишив місце злочину до прибуття правоохоронців. Видано ордер на арешт за звинуваченням у незаконному проникненні в житло та двох вбивствах. Слідчі стверджують, що після стрілянини він виїхав з округу. Поширити

Згодом в поліції повідомили ABC11, що Фоснау був знайдений і заарештований в Огайо пізніше в суботу. Нині підозрюваний перебуває під вартою для розслідування подвійного вбивства.

Брат Катерини, Михайло Товмаш в Instagram підтвердив загибель сестри, зазначивши, що Фоснау «змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши її життя. Він також вистрілив в її хлопця, який спав поруч із нею».

Катерина Товмаш родом з міста Біла Церква на Київщині, повідомив місцевий паблік у Фейсбуці. Дівчина виїхала з України після повномасштабного вторгнення РФ і два роки проживала у США.