Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с ключевыми представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Они будут отвечать за политику в отношении Украины.
Главные тезисы
- Встреча украинской делегации с командой Трампа важна для обеспечения поддержки Украины.
- Тайные переговоры Трампа с Виктором Орбаном создают неопределенность относительно будущих событий в регионе.
- Роль пророссийского политика Орбана и его возможные действия влияют на политику США.
- Орбан предпринимает действия для возобновления своей “миротворческой миссии”, что может вызвать новые напряжения.
Что известно о встрече украинской делегации с Трампом
Как отмечает издание, встреча состоялась с участием Майка Волтца, которого Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, и Кита Келлога, рассмотренного на должность специального представителя по вопросам Украины и России.
Целью встречи было налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для обеспечения продолжения поддержки Украины в войне против России.
С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине
Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.
На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.
Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.
Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.
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