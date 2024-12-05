Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с ключевыми представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Они будут отвечать за политику в отношении Украины.

Что известно о встрече украинской делегации с Трампом

Как отмечает издание, встреча состоялась с участием Майка Волтца, которого Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, и Кита Келлога, рассмотренного на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

Целью встречи было налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для обеспечения продолжения поддержки Украины в войне против России.

С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине

Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.

На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.

Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.