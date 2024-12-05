Украинская делегация провела встречу с советниками Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Украинская делегация провела встречу с советниками Трампа

Украинская делегация провела встречу с советниками Трампа
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Источник:  Reuters

Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с ключевыми представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Они будут отвечать за политику в отношении Украины.

Главные тезисы

  • Встреча украинской делегации с командой Трампа важна для обеспечения поддержки Украины.
  • Тайные переговоры Трампа с Виктором Орбаном создают неопределенность относительно будущих событий в регионе.
  • Роль пророссийского политика Орбана и его возможные действия влияют на политику США.
  • Орбан предпринимает действия для возобновления своей “миротворческой миссии”, что может вызвать новые напряжения.

Что известно о встрече украинской делегации с Трампом

Как отмечает издание, встреча состоялась с участием Майка Волтца, которого Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, и Кита Келлога, рассмотренного на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

Целью встречи было налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для обеспечения продолжения поддержки Украины в войне против России.

С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине

Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.

На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.

Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

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