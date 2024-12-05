Українська делегація провела зустріч із радниками Трампа

Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з ключовими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Вони відповідатимуть за політику щодо України.
Головні тези:
- Українська делегація зустрілася з ключовими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа для налагодження співпраці та підтримки України у війні проти Росії.
- Трамп проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном щодо ситуації в Україні, що може вплинути на подальший курс подій у регіоні.
- Віктор Орбан — проросійський політик, що блокував рішення ЄС на підтримку України, та намагається відновити свою “миротворчу місію” у контексті відносин з Україною.
- Під час телефонних розмов Трамп звертав увагу на ситуацію в Україні, що може вказувати на важливість цього регіону для президента США.
Що відомо про зустріч української делегації з Трампом
Як зазначає видання, зустріч відбулася за участю Майка Волтца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, та Кіта Келлога, розглянутого на посаду спеціального представника з питань України та Росії.
Метою зустрічі було налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США, щоб забезпечити продовження підтримки України у війні проти Росії.
З ким Трамп часто проводить таємні перемовини щодо України
Згідно з даними іноземних журналістів, новий очільник Білого Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.
На цьому тлі варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який неодноразово виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також блокував важливі рішення ЄС для підтримки Києва на тлі війни.
Західні інсайдери стверджують, що після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.
Ба більше, вказано, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.
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