Українська делегація провела зустріч із радниками Трампа
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Українська делегація провела зустріч із радниками Трампа

Українська делегація провела зустріч із радниками Трампа
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Джерело:  Reuters

Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з ключовими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Вони відповідатимуть за політику щодо України.

Головні тези:

  • Українська делегація зустрілася з ключовими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа для налагодження співпраці та підтримки України у війні проти Росії.
  • Трамп проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном щодо ситуації в Україні, що може вплинути на подальший курс подій у регіоні.
  • Віктор Орбан — проросійський політик, що блокував рішення ЄС на підтримку України, та намагається відновити свою “миротворчу місію” у контексті відносин з Україною.
  • Під час телефонних розмов Трамп звертав увагу на ситуацію в Україні, що може вказувати на важливість цього регіону для президента США.

Що відомо про зустріч української делегації з Трампом

Як зазначає видання, зустріч відбулася за участю Майка Волтца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, та Кіта Келлога, розглянутого на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Метою зустрічі було налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США, щоб забезпечити продовження підтримки України у війні проти Росії.

З ким Трамп часто проводить таємні перемовини щодо України

Згідно з даними іноземних журналістів, новий очільник Білого Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.

На цьому тлі варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який неодноразово виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також блокував важливі рішення ЄС для підтримки Києва на тлі війни.

Західні інсайдери стверджують, що після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Ба більше, вказано, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

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