Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з ключовими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Вони відповідатимуть за політику щодо України.

Що відомо про зустріч української делегації з Трампом

Як зазначає видання, зустріч відбулася за участю Майка Волтца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, та Кіта Келлога, розглянутого на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Метою зустрічі було налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США, щоб забезпечити продовження підтримки України у війні проти Росії.

З ким Трамп часто проводить таємні перемовини щодо України

Згідно з даними іноземних журналістів, новий очільник Білого Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.

На цьому тлі варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який неодноразово виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також блокував важливі рішення ЄС для підтримки Києва на тлі війни.

Західні інсайдери стверджують, що після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Ба більше, вказано, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.