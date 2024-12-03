Украинская делегация собралась в США. Кто едет и какая цель визита
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Украинская делегация собралась в США. Кто едет и какая цель визита

Что украинская делегация будет обсуждать в США
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Источник:  NV

Украинским журналистам удалось узнать от своих инсайдеров, что уже 4 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко планируют совершить визит в Штаты.

Главные тезисы

  • Главная цель визита украинской делегации в США – встреча с представителями окружения Дональда Трампа.
  • Дональд Трамп неоднократно проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу войны РФ против Украины.

Что украинская делегация будет обсуждать в США

Как утверждает один из инсайдеров, "основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения избранного президента США Дональда Трампа".

По словам еще одного источника, уже запланированы переговоры главы ОП с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом.

Журналисты также отмечают, что визит украинской делегации в США планировался еще сразу после выборов президента, но "тогда не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа".

Что важно понимать, пока в Офисе президента Украины официально не подтверждали эту информацию.

С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине

Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.

Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

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