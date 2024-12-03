Украинская делегация собралась в США. Кто едет и какая цель визита

Украинским журналистам удалось узнать от своих инсайдеров, что уже 4 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко планируют совершить визит в Штаты.

Что украинская делегация будет обсуждать в США

Как утверждает один из инсайдеров, "основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения избранного президента США Дональда Трампа".

По словам еще одного источника, уже запланированы переговоры главы ОП с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом.

Журналисты также отмечают, что визит украинской делегации в США планировался еще сразу после выборов президента, но "тогда не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа".

Что важно понимать, пока в Офисе президента Украины официально не подтверждали эту информацию.

С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине

Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.

Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.