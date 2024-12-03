Украинская делегация собралась в США. Кто едет и какая цель визита

Украинским журналистам удалось узнать от своих инсайдеров, что уже 4 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко планируют совершить визит в Штаты.
Главные тезисы
- Главная цель визита украинской делегации в США – встреча с представителями окружения Дональда Трампа.
- Дональд Трамп неоднократно проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу войны РФ против Украины.
Что украинская делегация будет обсуждать в США
Как утверждает один из инсайдеров, "основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения избранного президента США Дональда Трампа".
По словам еще одного источника, уже запланированы переговоры главы ОП с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом.
Журналисты также отмечают, что визит украинской делегации в США планировался еще сразу после выборов президента, но "тогда не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа".
Что важно понимать, пока в Офисе президента Украины официально не подтверждали эту информацию.
С кем Трамп часто проводит тайные переговоры по Украине
Согласно данным иностранных журналистов, новый глава Белого Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.
На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, неоднократно оправдывавший вторжение РФ в Украину, а также блокировавший важные решения ЕС для поддержки Киева на фоне войны.
Западные инсайдеры утверждают, что после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, в ходе которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.
Более того, указано, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.
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