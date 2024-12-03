Українська делегація зібралася до США. Хто їде та яка мета візиту

Українським журналістам вдалося дізнатися від своїх інсайдерів, що вже 4 грудня голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем‘єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко планують здійснити візит до Штатів.

Що українська делегація буде обговорювати у США

Як стверджує один з інсайдерів, "…основна ціль цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа".

За словами ще одного джерела, уже заплановані перемовини очільника ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії генералом у відставці Кітом Келлогом.

Журналісти також наголошують, що візит української делегації до США планувався ще одразу після виборів президента, але "тоді не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа".

Що важливо розуміти, поки в Офісі президента України офіційно не підтверджували цю інформацію.

З ким Трамп часто проводить таємні перемовини щодо України

Згідно з даними іноземних журналістів, новий очільник Білого Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

На цьому тлі варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який неодноразово виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також блокував важливі рішення ЄС для підтримки Києва на тлі війни.

Західні інсайдери стверджують, що після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Ба більше, вказано, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.