Українська делегація зібралася до США. Хто їде та яка мета візиту
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Українська делегація зібралася до США. Хто їде та яка мета візиту

Що українська делегація буде обговорювати у США
Джерело:  NV

Українським журналістам вдалося дізнатися від своїх інсайдерів, що вже 4 грудня голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем‘єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко планують здійснити візит до Штатів.

Головні тези:

  • Головна мета візиту української делегації до США - зустріч з представниками оточення Дональда Трампа.
  • Дональд Трамп неодноразово проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном щодо війни РФ проти України.

Що українська делегація буде обговорювати у США

Як стверджує один з інсайдерів, "…основна ціль цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа".

За словами ще одного джерела, уже заплановані перемовини очільника ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії генералом у відставці Кітом Келлогом.

Журналісти також наголошують, що візит української делегації до США планувався ще одразу після виборів президента, але "тоді не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа".

Що важливо розуміти, поки в Офісі президента України офіційно не підтверджували цю інформацію.

З ким Трамп часто проводить таємні перемовини щодо України

Згідно з даними іноземних журналістів, новий очільник Білого Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

На цьому тлі варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який неодноразово виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також блокував важливі рішення ЄС для підтримки Києва на тлі війни.

Західні інсайдери стверджують, що після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Ба більше, вказано, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

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