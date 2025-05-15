Украинская делегация встретится с российской в Стамбуле — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на переговоры с российской делегацией.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский направляет украинскую делегацию в Стамбул для переговоров с российской стороной по прекращению военного конфликта.
- Украина готова принять жесткие санкции в случае невыполнения Россией соглашений о прекращении огня.
- На переговорах в Стамбуле обсуждается вопрос о прекращении огня, и какие компромиссы могут быть достигнуты между сторонами.
Зеленский направляет украинскую делегацию в Стамбул
Зеленский сказал, почему направляет делегацию Украины на встречу с русским.
Делегацию Украины возглавляет Министр обороны Рустем Умеров. Встреча должна пройти сегодня или завтра с участием представителей США и Турции.
Мандат — вопрос № 1 о прекращении огня, — отметил Зеленский.
Украинская делегация также встретится с американской стороной. А еще будет оставаться в Стамбуле 16 мая.
Зеленский также отметил переговоры в Стамбуле, что, если "прекращение огня можно сделать без лидеров, вопросов нет".
Если Россия не будет двигаться до окончания войны, Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести жесткие санкции.
Зеленский ответил Лаврову по поводу требования встретиться с Путиным
Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры, потому что не хотел прекращения огня. Он может не встречаться, а просто сказать "ок, будет прекращение огня". Как было на Пасху.
А глава российской делегации Мединский пообещал "компромиссы" на переговорах с делегацией Украины.
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