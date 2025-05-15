Украинская делегация встретится с российской в Стамбуле — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на переговоры с российской делегацией.

Зеленский направляет украинскую делегацию в Стамбул

Зеленский сказал, почему направляет делегацию Украины на встречу с русским.

Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул. Владимир Зеленский Президент Украины

Делегацию Украины возглавляет Министр обороны Рустем Умеров. Встреча должна пройти сегодня или завтра с участием представителей США и Турции.

Мандат — вопрос № 1 о прекращении огня, — отметил Зеленский.

Украинская делегация также встретится с американской стороной. А еще будет оставаться в Стамбуле 16 мая.

Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего, уточнил Президент. Поделиться

Зеленский также отметил переговоры в Стамбуле, что, если "прекращение огня можно сделать без лидеров, вопросов нет".

Если Россия не будет двигаться до окончания войны, Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести жесткие санкции.

Зеленский ответил Лаврову по поводу требования встретиться с Путиным

Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры, потому что не хотел прекращения огня. Он может не встречаться, а просто сказать "ок, будет прекращение огня". Как было на Пасху.

А глава российской делегации Мединский пообещал "компромиссы" на переговорах с делегацией Украины.