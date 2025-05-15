Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправить у Стамбул делегацію на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим на переговори з російською делегацією. Про це голова держави повідомив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Головні тези:
- Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі на переговорах щодо припинення війни.
- Президент Зеленський направляє українську делегацію до Стамбулу з метою досягнення перших кроків у припиненні воєнного конфлікту.
- Україна готова вжити жорсткі санкції у випадку невиконання Росією угод про припинення вогню.
Зеленський направляє українську делегацію до Стамбулу
Зеленський сказав, чому направляє делегацію України на зустріч з російською.
Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч має відбутись сьогодні або завтра за участі представників США та Туреччини.
Мандат — питання № 1 щодо припинення вогню, — зазначив Зеленський.
Українська делегація зустрінеться також з американською стороною. А ще залишатиметься в Стамбулі 16 травня.
Зеленський також зауважив про переговори в Стамбулі, що, якщо “припинення вогню можна зробити без лідерів, питань немає”.
Якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити жорсткі санкції.
Зеленський відповів Лаврову щодо вимоги зустрітися з Путіним
Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини…тому, що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатися, а просто сказати "ок, буде припинення вогню". Як було на Великдень.
Натомість голова російської делегації Мединський пообіцяв “компроміси” на перемовинах з делегацією України.
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