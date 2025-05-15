Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправить у Стамбул делегацію на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим на переговори з російською делегацією. Про це голова держави повідомив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зеленський направляє українську делегацію до Стамбулу

Зеленський сказав, чому направляє делегацію України на зустріч з російською.

З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбула. Володимир Зеленський Президент України

Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч має відбутись сьогодні або завтра за участі представників США та Туреччини.

Мандат — питання № 1 щодо припинення вогню, — зазначив Зеленський.

Українська делегація зустрінеться також з американською стороною. А ще залишатиметься в Стамбулі 16 травня.

Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштаба в Стамбулі робити нічого, — уточнив Президент. Поширити

Зеленський також зауважив про переговори в Стамбулі, що, якщо “припинення вогню можна зробити без лідерів, питань немає”.

Якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити жорсткі санкції.

Зеленський відповів Лаврову щодо вимоги зустрітися з Путіним

Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини…тому, що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатися, а просто сказати "ок, буде припинення вогню". Як було на Великдень.

Натомість голова російської делегації Мединський пообіцяв “компроміси” на перемовинах з делегацією України.