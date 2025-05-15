Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі — Зеленський

Зеленський
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Джерело:  Суспільне

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправить у Стамбул делегацію на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим на переговори з російською делегацією. Про це голова держави повідомив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Головні тези:

  • Українська делегація зустрінеться з російською у Стамбулі на переговорах щодо припинення війни.
  • Президент Зеленський направляє українську делегацію до Стамбулу з метою досягнення перших кроків у припиненні воєнного конфлікту.
  • Україна готова вжити жорсткі санкції у випадку невиконання Росією угод про припинення вогню.

Зеленський направляє українську делегацію до Стамбулу

Зеленський сказав, чому направляє делегацію України на зустріч з російською.

З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбула.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч має відбутись сьогодні або завтра за участі представників США та Туреччини.

Мандат — питання № 1 щодо припинення вогню, — зазначив Зеленський.

Українська делегація зустрінеться також з американською стороною. А ще залишатиметься в Стамбулі 16 травня.

Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштаба в Стамбулі робити нічого, — уточнив Президент.

Зеленський також зауважив про переговори в Стамбулі, що, якщо “припинення вогню можна зробити без лідерів, питань немає”.

Якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити жорсткі санкції.

Зеленський відповів Лаврову щодо вимоги зустрітися з Путіним

Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини…тому, що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатися, а просто сказати "ок, буде припинення вогню". Як було на Великдень.

Натомість голова російської делегації Мединський пообіцяв “компроміси” на перемовинах з делегацією України.

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