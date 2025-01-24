Украинская курсантка готовила ракетный удар РФ по казармам во Львовской области

СБУ задержала курсантку военного института. Она по заказу ФСБ РФ готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников во Львовской области.
Главные тезисы
- Курсантка военного института готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников во Львовской области по заказу ФСБ РФ.
- Агент ГРУ был задержан за корректировку ракетно-бомбовых ударов по городу Запорожье. Он планировал атаки на стратегические объекты.
- СБУ эффективно раскрывает сговор и задерживает изменников на финальных этапах операций, предотвращая потенциальные теракты.
СБУ задержала корректировщицу огня
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентку ФСБ, которая хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины.
По материалам дела, приспешницей оккупантов оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с РФ за обещание денежного вознаграждения.
Как установило расследование, предательница собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в том числе ее одногруппники.
Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила изменницу и поэтапно задокументировала ее преступления. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого скрыться за пределами военного института.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что известно о задержании агента ГРУ РФ
Служба безопасности Украины сообщила об осуждении на 15 лет заключения агента российского ГРУ. Он корректировал ракетно-бомбовые удары по Запорожью.
Как отмечается, преступник был задержан в январе 2024 года во время подготовки новых атак на стратегические объекты города.
По данным следствия, российские кураторы поручали агенту:
выявлять местные заводы, производящие боеприпасы для ВСУ,
собирать данные о расположении зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций для обхода украинского ПВО.
Злоумышленник планировал устроиться на работу на предприятие военной промышленности Запорожья, чтобы получить доступ к оборонным секретам.
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