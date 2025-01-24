Украинская курсантка готовила ракетный удар РФ по казармам во Львовской области

СБУ задержала курсантку военного института. Она по заказу ФСБ РФ готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников во Львовской области.

СБУ задержала корректировщицу огня

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентку ФСБ, которая хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины.

По материалам дела, приспешницей оккупантов оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с РФ за обещание денежного вознаграждения.

Больше врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область. Поделиться

Как установило расследование, предательница собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в том числе ее одногруппники.

Переписка изменницы из ФСБ

По инструкции окупантов их приспешница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела. Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своей агентки из Украины на территорию РФ, в том числе транзитом через третьи страны. Поделиться

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила изменницу и поэтапно задокументировала ее преступления. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого скрыться за пределами военного института.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о задержании агента ГРУ РФ

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении на 15 лет заключения агента российского ГРУ. Он корректировал ракетно-бомбовые удары по Запорожью.

Как отмечается, преступник был задержан в январе 2024 года во время подготовки новых атак на стратегические объекты города.

По данным следствия, российские кураторы поручали агенту:

выявлять местные заводы, производящие боеприпасы для ВСУ,

собирать данные о расположении зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций для обхода украинского ПВО.

Злоумышленник планировал устроиться на работу на предприятие военной промышленности Запорожья, чтобы получить доступ к оборонным секретам.