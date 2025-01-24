Українська курсантка готувала ракетний удар РФ по казармах на Львівщині

СБУ затримала курсантку військового інституту. Вона на замовлення ФСБ РФ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників на Львівщині.

СБУ затримала коригувальницю вогню

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України.

За матеріалами справи, поплічницею окупантів виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з РФ за обіцянку грошової винагороди.

Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Поширити

Як встановило розслідування, зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

Листування зрадниці з ФСБ

За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни. Поширити

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затримання агента ГРУ РФ

Служба безпеки України повідомила про засудження до 15 років ув’язнення агента російського ГРУ. Він коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю.

Як зазначається, злочинця затримали у січні 2024 року під час підготовки нових атак на стратегічні об’єкти міста.

За даними слідства, російські куратори доручали агенту:

виявляти місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ЗСУ,

збирати дані про розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій для обходу української ППО.

Зловмисник планував влаштуватися на роботу на підприємство військової промисловості Запоріжжя, щоб отримати доступ до оборонних секретів.