Украинские артиллеристы уничтожили гаубицы и полевые склады БК армии РФ — видео

Украинская артиллерия атаковала позиции российских захватчиков. Были уничтожены вражеские гаубицы, склады и живая сила РФ.

Артиллерия ВСУ уничтожила гаубицы и БК окупантов

Об этом сообщает 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Операция — демилитаризация. Захватчики каждый день ощущают адский огонь нашей артиллерии. Точные выстрелы уничтожили вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника. Поделиться

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении — 75 атак отражали украинские военные. На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз, а на Торецком направлении — 20 боев.