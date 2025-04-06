Украинские артиллеристы уничтожили гаубицы и полевые склады БК армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские артиллеристы уничтожили гаубицы и полевые склады БК армии РФ — видео

потери
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Источник:  online.ua

Украинская артиллерия атаковала позиции российских захватчиков. Были уничтожены вражеские гаубицы, склады и живая сила РФ.

Главные тезисы

  • Украинская артиллерия атакует позиции российских захватчиков, уничтожая их гаубицы и полевые склады.
  • Операция демилитаризации производится с целью лишения врага оружия и боевой техники.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 178 боевых столкновений, самое активное на Покровском направлении.

Артиллерия ВСУ уничтожила гаубицы и БК окупантов

Об этом сообщает 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Операция — демилитаризация. Захватчики каждый день ощущают адский огонь нашей артиллерии. Точные выстрелы уничтожили вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении — 75 атак отражали украинские военные. На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз, а на Торецком направлении — 20 боев.

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