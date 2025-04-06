Українські артилеристи знищили гаубиці і польові склади БК армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські артилеристи знищили гаубиці і польові склади БК армії РФ — відео

втрати РФ
Джерело:  online.ua

Українська артилерія атакувала позиції російських загарбників. Були знищено ворожі гаубиці, склади та живу силу РФ.

Головні тези:

  • Українська артилерія атакує позиції російських загарбників, знищуючи їх гаубиці та польові склади.
  • Операція демілітаризації проводиться з метою позбавлення ворога зброї та бойової техніки.
  • Минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському напрямку.

Артилерія ЗСУ знищила гаубиці та БК окупантів

Про це повідомляє 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

Операція — демілітаризація. Загарбники щодня відчувають пекельний вогонь нашої артилерії. Влучними пострілами знищено ворожі гаубиці Мста-Б, Д-30, польові склади боєприпасів та особовий склад противника.

За минулу добу на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському напрямку — 75 атак відбивали українські військові. На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів, а на Торецькому напрямку — 20 боїв.

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