Украина
Украинские бойцы ликвидировали почти тысячу оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
За последние сутки, с 29 на 30 октября, армия РФ потеряла на фронте 960 солдат, два танка и три бронемашины.

Главные тезисы

  • Украинские войска уничтожили почти тысячу оккупантов РФ за последние сутки.
  • Общие боевые потери армии РФ в войне с Украиной ориентировочно превышают 1 миллион человек за период с 2022 по 2025 год.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 140 860 (+960) человек.

  • танков — 11 305 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 514 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 089 (+25) ед.

  • РСЗО — 1 531 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 232 (+2) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов -346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 (+340) ед.

  • крылатых ракет — 3880 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 1 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 993 (+128) ед.

  • специальной техники — 3 986 (+0) ед.

