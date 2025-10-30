Украинские бойцы ликвидировали почти тысячу оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, с 29 на 30 октября, армия РФ потеряла на фронте 960 солдат, два танка и три бронемашины.
Главные тезисы
- Украинские войска уничтожили почти тысячу оккупантов РФ за последние сутки.
- Общие боевые потери армии РФ в войне с Украиной ориентировочно превышают 1 миллион человек за период с 2022 по 2025 год.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 октября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 140 860 (+960) человек.
танков — 11 305 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 23 514 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 089 (+25) ед.
РСЗО — 1 531 (+1) ед.
средств ПВО — 1 232 (+2) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов -346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 (+340) ед.
крылатых ракет — 3880 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 65 993 (+128) ед.
специальной техники — 3 986 (+0) ед.
