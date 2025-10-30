Українські бійці ліквідували майже тисячу окупантів РФ протягом доби

За останню добу, з 29 на 30 жовтня, армія РФ втратила на фронті 960 солдатів, два танки та три бронемашини.
Головні тези:
- Українські війська знищили майже тисячу окупантів РФ протягом останньої доби.
- Загальні бойові втрати армії РФ у війні з Україною орієнтовно становлять понад 1 мільйон осіб за період з 2022 по 2025 рік.
- Противник втратив 11 305 танків, 23 514 броньованих машин та іншу важку техніку.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 140 860 (+960) осіб.
танків — 11 305 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 514 (+3) од.
артилерійських систем — 34 089 (+25) од.
РСЗВ — 1 531 (+1) од.
засобів ППО — 1 232 (+2) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів -346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 707 (+340) од.
крилатих ракет — 3 880 (+0) од.
кораблів / катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 65 993 (+128) од.
спеціальної техніки — 3 986 (+0) од.
