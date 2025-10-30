Українські бійці ліквідували майже тисячу окупантів РФ протягом доби
Українські бійці ліквідували майже тисячу окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За останню добу, з 29 на 30 жовтня, армія РФ втратила на фронті 960 солдатів, два танки та три бронемашини.

Головні тези:

  • Українські війська знищили майже тисячу окупантів РФ протягом останньої доби.
  • Загальні бойові втрати армії РФ у війні з Україною орієнтовно становлять понад 1 мільйон осіб за період з 2022 по 2025 рік.
  • Противник втратив 11 305 танків, 23 514 броньованих машин та іншу важку техніку.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 140 860 (+960) осіб.

  • танків — 11 305 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 23 514 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 089 (+25) од.

  • РСЗВ — 1 531 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 232 (+2) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів -346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 707 (+340) од.

  • крилатих ракет — 3 880 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 65 993 (+128) од.

  • спеціальної техніки — 3 986 (+0) од.

