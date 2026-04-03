Украинские бойцы освободили 11 населенных пунктов на юге Украины

В Александровском направлении Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать не девять, а уже 11 населенных пунктов. С заявлением по этому поводу выступил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол.

По словам Апостола, украинские войска освободили не девять, а 11 населенных пунктов.

До сих пор об этом успехе решили не объявлять, чтобы не подвергать людей опасности.

Это удалось сделать благодаря тишине и скрытности операции. Так же было с Курской и Добропольской операциями. Противник не понимал, где мы выстрелим. Как говорится, счастье любит тишину, — подчеркнул командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Апостол также подчеркнул, что залогом успеха на этом участке фронта отчасти стали сами российские захватчики.

Прежде всего, речь идет о том, что они постоянно обманывают свое собственное военное руководство.

По словам командующего ДШВ, вражеская тактика инфильтрации оказывает определенный эффект, но не на оперативно-стратегическом уровне.