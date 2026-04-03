Украинские бойцы освободили 11 населенных пунктов на юге Украины

В Александровском направлении Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать не девять, а уже 11 населенных пунктов. С заявлением по этому поводу выступил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол.
Главные тезисы
- Украинские войска очень часто сразу не раскрывают свои первые успешные результаты в поле боя.
- Российская тактика инфильтрации не столь эффективна, как это заявлено врагом.
Что известно об успехах ДШВ на юге
По словам Апостола, украинские войска освободили не девять, а 11 населенных пунктов.
До сих пор об этом успехе решили не объявлять, чтобы не подвергать людей опасности.
Апостол также подчеркнул, что залогом успеха на этом участке фронта отчасти стали сами российские захватчики.
Прежде всего, речь идет о том, что они постоянно обманывают свое собственное военное руководство.
По словам командующего ДШВ, вражеская тактика инфильтрации оказывает определенный эффект, но не на оперативно-стратегическом уровне.
