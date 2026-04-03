Українські бійці звільнили вже 11 населених пунктів на півдні України

На Олександрівському напрямку Сили оборони України змогли успішно деокупувати не дев’ять, а вже 11 населених пунктів. З заявою з цього приводу виступив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, Герой України генерал-майор Олег Апостол.
Головні тези:
- Українські війська дуже часто не розкривають свої перші успішні результати на полі бою.
- Російська тактика інфільтрації не є настільки ефективною, як це заявлено ворогом.
Що відомо про успіхи ДШВ на півдні
За словами Апостола, українські війська звільнили не дев’ять, а 11 населених пунктів.
Досі про цей успіх вирішили не оголошувати, щоб не наражати людей на небезпеку.
Апостол також наголосив, що запорукою успіху на цій ділянці фронту частко стали самі російські загарбники.
Насамперед йдеться про те, що вони постійно дурять своє власне військове керівництво.
За словами командувача ДШВ, ворожа тактика інфільтрації має певний ефект, але не на оперативно-стратегічному рівні.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-