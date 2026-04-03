Українські бійці звільнили вже 11 населених пунктів на півдні України

Джерело: Укрінформ

На Олександрівському напрямку Сили оборони України змогли успішно деокупувати не дев’ять, а вже 11 населених пунктів.  З заявою з цього приводу виступив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, Герой України генерал-майор Олег Апостол.

Головні тези:

  • Українські війська дуже часто не розкривають свої перші успішні результати на полі бою.
  • Російська тактика інфільтрації не є настільки ефективною, як це заявлено ворогом.

Що відомо про успіхи ДШВ на півдні

За словами Апостола, українські війська звільнили не дев’ять, а 11 населених пунктів.

Досі про цей успіх вирішили не оголошувати, щоб не наражати людей на небезпеку.

Це вдалося завдяки тиші та прихованості операції. Так само було із Курською та Добропільською операціями. Противник не розумів, де ми вистрелимо. Як кажуть, щастя любить тишу, — наголосив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Апостол також наголосив, що запорукою успіху на цій ділянці фронту частко стали самі російські загарбники.

Насамперед йдеться про те, що вони постійно дурять своє власне військове керівництво.

За словами командувача ДШВ, ворожа тактика інфільтрації має певний ефект, але не на оперативно-стратегічному рівні.

Наші військовослужбовці добре навчені, вони довіряють командирам підрозділів, а ті впевнені у своїх діях. Кожен підрозділ виконує свою роботу і не відволікається на щось інше, — пояснив військовий.

