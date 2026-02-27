Украинские бойцы отбили более 50 атак армии РФ с начала суток

Продолжаются попытки агрессора продвигаться в глубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток количество атак агрессора уже составляет 57.
Главные тезисы
- Украинские войска сдерживают врага, отразив более 50 атак армии РФ на разных направлениях фронта.
- Оккупанты пытались продвигаться на позиции украинских сил обороны в более чем 10 населенных пунктах, используя авиаудары и артиллерию.
Актуальная ситуация на фронте 27 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 11 из которых с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник однажды шел в атаку в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и Дробышева.
На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Плещеевки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки и Попова Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодежское, Новоподгородное. Одно боеприкосновение еще продолжается.
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Согласия и Тернового. Районы Гавриловки, Великомихайловки и Левадного подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского. Враг нанес авиаудары в районах Барвиновки, Копаней, Любицкого, Луговского и Гуляйпольского. Пять боеприкосновений продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Голубое, Преображенка, Камышеваха и Веселянка.
