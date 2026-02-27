Украинские бойцы отбили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 11 из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник однажды шел в атаку в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и Дробышева.

На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Плещеевки.