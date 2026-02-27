Українські бійці відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 27.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 11 з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов в атаку у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лимана та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Плещіївки.