Украинские бойцы отбили более 50 атак оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Старица.

На Лиманском направлении продолжаются две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.