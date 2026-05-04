Украинские бойцы отбили более 50 атак оккупантов с начала суток

С начала суток агрессор 59 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток украинские силы обороны отразили 59 атак российских оккупантов на различных направлениях.
- Противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
Актуальная ситуация на фронте 4 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Старица.
На Лиманском направлении продолжаются две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Ямполь.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Резниковка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Плещеевки и Степановки.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Январь, Егоровка, Новое Запорожье и Согласие.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак в районах населенных пунктов Железнодорожное, Горькое, Староукраинка, Аленоконстантиновка, Яблоково, Святопетровка и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.
