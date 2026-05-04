ВСУ уничтожили еще 1120 оккупантов и 113 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1335150 человек, в том числе 1120 человек - за минувшие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 914 (+6),

  • боевых бронированных машин — 24 507 (+4),

  • артиллерийских систем — 41 306 (+113),

  • РСЗО — 1 767 (+2),

  • средств ПВО — 1 357 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 352 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 317 (+11),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 272 062 (+2 249),

  • крылатых ракет — 4 584 (+5),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 93 824 (+268),

  • специальной техники — 4 168 (+17).

Данные уточняются.

