ВСУ уничтожили еще 1120 оккупантов и 113 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1335150 человек, в том числе 1120 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Согласно данным Вооруженных сил Украины, общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют около 1 335 150 человек.
- За период с 24 февраля 2022 по 4 мая 2026 года, ВСУ уничтожили 1120 оккупантов и 113 артиллерийских систем РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 914 (+6),
боевых бронированных машин — 24 507 (+4),
артиллерийских систем — 41 306 (+113),
РСЗО — 1 767 (+2),
средств ПВО — 1 357 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 352 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 317 (+11),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 272 062 (+2 249),
крылатых ракет — 4 584 (+5),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 93 824 (+268),
специальной техники — 4 168 (+17).
Данные уточняются.
