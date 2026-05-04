ЗСУ знищили ще 1120 окупантів і 113 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 335 150 осіб, зокрема 1 120 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2026 року Збройні сили України знищили 1120 окупантів та 113 артилерійських систем РФ.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною складають близько 1 335 150 осіб.
- Російська армія втратила значну кількість танків, бойових машин, артилерійських систем, БПЛА та іншої військової техніки під час воєнних дій.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків - 11 914 (+6),
бойових броньованих машин — 24 507 (+4),
артилерійських систем — 41 306 (+113),
РСЗВ — 1 767 (+2),
засобів ППО — 1 357 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 352 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 317 (+11),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 272 062 (+2 249),
крилатих ракет — 4 584 (+5),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 93 824 (+268),
спеціальної техніки — 4 168 (+17).
Дані уточнюються.
