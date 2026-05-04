ЗСУ знищили ще 1120 окупантів і 113 артсистем РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1120 окупантів і 113 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 335 150 осіб, зокрема 1 120 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2026 року Збройні сили України знищили 1120 окупантів та 113 артилерійських систем РФ.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною складають близько 1 335 150 осіб.
  • Російська армія втратила значну кількість танків, бойових машин, артилерійських систем, БПЛА та іншої військової техніки під час воєнних дій.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків - 11 914 (+6),

  • бойових броньованих машин — 24 507 (+4),

  • артилерійських систем — 41 306 (+113),

  • РСЗВ — 1 767 (+2),

  • засобів ППО — 1 357 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 352 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 317 (+11),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 272 062 (+2 249),

  • крилатих ракет — 4 584 (+5),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 93 824 (+268),

  • спеціальної техніки — 4 168 (+17).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 65 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували групу російських найманців з Кенії — ГУР
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — ЗСУ ліквідували 59 окупантів на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?