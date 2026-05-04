Українські бійці відбили понад 50 атак окупантів від початку доби

Від початку доби агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Українські бійці відбили 59 атак російських окупантів від початку доби.
- Противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
- Сили оборони успішно відбили спроби просунутися вперед у багатьох районах населених пунктів на різних напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 4 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 04.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Стариця.
На Лиманському напрямку тривають дві спроби загарбників просунутися у районі населеного пункту Ямпіль.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.
