Українські бійці відбили понад 50 атак окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Стариця.

На Лиманському напрямку тривають дві спроби загарбників просунутися у районі населеного пункту Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.