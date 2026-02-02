Украинские бойцы отбили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Украинские бойцы отбили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения.

  • Украинские бойцы отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток.
  • Было зафиксировано 63 боевых столкновения в различных областях Украины.
  • Противник предпринял попытки наступления и обстреливал населенные пункты и позиции украинских подразделений.

Актуальная ситуация на фронте 2 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка.

  • На Купянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Куриловки, боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышева, Ставков.

  • В Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопаловки, Софиевки. Одна атака продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 21 атаку.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал три раза, в районах Егоровки, Согласия и в сторону Остаповского. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Доброполья, Зеленого. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Лесное, Горькое, Копани, Долинка, Воздвижовка.

