Українські бійці відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Понад 60 бойових зіткнень між українськими бійцями та російською армією.
- Артилерійські обстріли противника були зафіксовані у районах Чернігівської, Сумської та Луганської областей.
Актуальна ситуація на фронті 2 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 02.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 55 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та в бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка.
На Куп’янському напрямку противник здійснив одну атаку у бік Курилівки, боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків.
На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопалівки, Софіївки. Одна атака досі триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.
На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази, у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського. Одне боєзіткнення на цей час триває.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Добропілля, Зеленого. Шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка.
