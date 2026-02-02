Українські бійці відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 02.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопалівки, Софіївки. Одна атака досі триває.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та в бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 55 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази, у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського. Одне боєзіткнення на цей час триває.