Украинские бойцы отбили более 80 штурмов российских оккупантов с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 83 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские войска отразили 83 боевых столкновения с российскими оккупантами за сутки.
- Российские захватчики нанесли 6 авиационных ударов и более 50 артиллерийских обстрелов.
- Украинские бойцы успешно защитились на разных направлениях фронта, включая Восточное, Юго-Восточное и Северо-Восточное направления.
Актуальная ситуация на фронте 3 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 57 артиллерийских обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.
На Купянском направлении агрессор 11 раз совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боеприкосновений продолжаются в данный момент.
На Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышева, Ставок.
На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами были Константиновка и Дружковка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 28 атак.
Сегодня на Александровском направлении враг атаковал 11 раз. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения до сих пор.
На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степного.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-