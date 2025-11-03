Украинские бойцы отбили более 80 штурмов российских оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 57 артиллерийских обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор 11 раз совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боеприкосновений продолжаются в данный момент.

На Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышева, Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боестолкновение продолжается.